Крупнейшее массовое вымирание в истории Земли 252 млн лет назад: ученые воссоздали события

Исследователи обнаружили, что гибель большинства животных на планете связана с глобальным потеплением планеты на 10°C.

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История Земли насчитывает более 4,5 миллиарда лет и за это время наша планета претерпела множество изменений, а также пережила несколько массовых вымираний, погубивших большую часть жизни на планете. Крупнейшее из таких событий произошло в пермскую геологическую эпоху около 252 миллионов лет назад, пишет PHYS.org.

Пермское событие вымирания считается крупнейшим массовым вымиранием в истории Земли. В то время огромные вулканы извергались в разных уголках планеты, выбрасывая в атмосферу 100 000 миллиардов метрических тонн углекислого газа. Все это дестабилизировало климат и углеродный цикл, что привело к резкому глобальному потеплению, дезоксигинации океанов и, как следствие, массовому вымиранию.

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Однако, несмотря на все это, многим растениям удалось выжить — они оставили после себя окаменелости, которые ученые использовали для моделирования резкого повышения глобальной температуры на Земле на 10°C.

По словам ведущего автора исследования, доктора Мауры Брунетти из Женевского университета, окаменелые споры и пыльца раннего триаса, увы, не являются убедительными доказательствами внезапного и катастрофического вымирания, морские и наземные животные действительно испытали самое серьезное массовое вымирание в истории Земли.

В результате жизнь на планете была вынуждена приспособиться к повторяющимся изменениям климата и углеродного цикла в течение нескольких миллионов лет после границы перми и триаса. В новом исследовании ученые связали макрофоссилии наземных растений и использовали численное моделирование, описывающее возможные климатические условия от поздней перми до раннего триаса. Результаты указывают на то, что переход от более холодных климатических условий к средней температуре воздуха на поверхности примерно на 10 °C выше согласуется с изменениями в растительных биомах.

Команда изучила пять стадий по обе стороны границы перми и триаса:

пермский учяпин

чансин;

ранний триасовый индский;

оленекский ярус;

средний триасовый анизийский ярус.

В ходе исследования ученые объединили карту планеты того времени с данными об ископаемых растениях, распределив роды растений по шести основным биомам. Это позволило оценить, как выглядел местный климат в разных местах на основе найденных растений. В то же время изменения с течением времени в ископаемой летописи послужили данными наблюдений для проверки климатических моделей ученых.

Результаты указывают на то, что биомы варьировались от жарких, влажных "тропических вечно влажных" биомов до сезонных тропических или умеренных биомов и пустынных биомов. В состояниях с холодной температурой тропические широты характеризуются пустыней, тогда как в более высоких широтах появляется холодно-умеренная растительность и тундра. В то же время в жарких регионах в полярных широтах наблюдается умеренная растительность, а в экваториальных широтах — пустыня. Простыми словами, чем больше углекислого газа, тем теплее и влажнее биомы.

На следующем этапе работы ученые использовали статистический анализ, что позволило оценить сходство между существующими записями ископаемых растений и моделированием биомов, которые процветали бы при разных температурных состояниях и уровнях CO2. Результаты указывают на то, что биомы резко изменились на границе перми и триаса, когда Земля перешагнула от холодного климата к теплому.

В то же время поздний триас был намного жарче. Последующие периоды — оленекский и анизийский — стабилизировались при температурах на 10 градусов выше, чем раньше.

Авторы исследования считают, что полученные ими результаты в дальнейшем можно использовать для понимания того, как Земля отреагирует на нынешнее изменение климата в условиях климатического кризиса, нависшего над планетой.

Ранее Фокус писал о том, что массовое вымирание на Земле 500 млн лет назад: выяснилось, что убило половину животных.