Таких людей всего 3%: пережившая рак мозга женщина может стать ключом к победе над болезнью

Глиобластома является одной из самых агрессивных и зачастую неизлечимых форм рака мозга, уносящей тысячи жизней в год. Однако недавно ученые решили запустить уникальное исследование, в центре которого оказалась женщина, которая смогла победить саму смерть.

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Кэтрин Вебстер, 52-летняя женщина из Кембриджа, приближается к пятилетней ремиссии после того, как в марте 2020 года у нее была диагностирована глиобластома четвертого класса — агрессивная и обычно смертельная опухоль мозга. Только 25% пациентов с глиобластомой выживают дольше года и лишь 5% — до пяти лет, но выживаемость Кэтрин превзошла все ожидания. Именно это побудило ученых провести новое исследование в котором она может стать ключом к победе над раком, пишет Cambridge University Hospitals.

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После постановки диагноза Кэтрин перенесла операцию, радиотерапию и химиотерапию в больнице Адденбрука. Сейчас у нее ремиссия, но она продолжает испытывать некоторую потерю памяти и ограниченную подвижность правой стороны, но описывает свое выздоровление как удивительно плавное.

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Бывшая спортсменка, Кэтрин считает свою страсть к гребле главным источником мотивации во время лечения. При поддержке семьи и друзей из Честертонского гребного клуба она вернулась на воду и занимается греблей еженедельно. Размышляя о своем выживании, женщина говорит: "Мне сказали, что жить осталось несколько месяцев, а не лет. Спустя почти пять лет после того, как мне поставили этот диагноз, я стараюсь извлечь из жизни максимум пользы — каждый день я проживаю так, будто он последний".

В ближайшее время Кэтрин примет участие в исследовании под названием "Розалинд" — международном клиническом испытании, в ходе которого выясняется, почему некоторые онкологические больные, как и она сама, живут значительно дольше, чем ожидается. Исследование "Розалинд", координируемое в Великобритании Кембриджским университетским госпиталем, направлено на изучение биологических факторов, лежащих в основе длительной выживаемости пациентов с распространенным мелкоклеточным раком легкого, распространенным раком поджелудочной железы и глиобластомой.

консультант-клинический онколог из клиники Адденбрука и ведущий автор исследования в Великобритании, доктор Танкамма Аджиткумар, объяснил, что цель состоит в том, чтобы сместить акцент с причин, по которым большинство онкологических больных не выживают, на выяснение того, что позволяет таким "супервыжившим", как Кэтрин, побеждать все прогнозы. "Изучая биологию этой, без преувеличения, элитной группы выживших, исследование направлено на открытие идей, которые потенциально могут принести пользу и улучшить результаты для миллионов людей", — сказал он.

Исследование будет направлено на сбор образцов опухоли у более чем 1000 человек, длительно живущих с раком по всему миру, представляющих верхние 3% выживаемости по этим видам болезни. Эти образцы будут проанализированы в Париже биотехнологической компанией Cure51, возглавляющей исследование.

Цель исследования, проводимого при поддержке компании Sofinnova — выявить новые терапевтические мишени, которые могут проложить путь к созданию эффективных методов лечения рака. Доктор Аджиткумар подчеркнул важность изучения опыта таких пациентов, как Кэтрин, заявив: "Мы не хотим просто слушать истории, подобные истории Кэтрин, мы хотим учиться на них и превращать их в реальность".

Глиобластома остается одним из самых агрессивных видов рака, а ее лечение в последние десятилетия не сильно продвигается вперед. Только в Великобритании ежегодно диагностируется более 2200 случаев заболевания, а медиана выживаемости составляет менее 15 месяцев. Инициативы, подобные исследованию "Розалинд", представляют собой важный шаг вперед в поиске ответов на вопросы об этом разрушительном заболевании и, возможно, дают надежду будущим пациентам.

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