Врач зарабатывает на жизнь, навсегда изменяя цвет глаз: сколько стоит процедура (видео)

Доктор Брайан Боксер Вахлер привлек внимание людей новой услугой, которая позволяет пациентам навсегда изменить цвет глаз. Он сравнил эту процедуру с другими косметическими вмешательствами.

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Американский офтальмолог доктор Брайан Боксер Вахлер, известный своими новаторскими методами изменения цвета глаз, вызвал бурную дискуссию в соцсетях после демонстрации результатов своей процедуры. Об этом пишет What's The Jam.

Его видео в TikTok, набравшее миллионы просмотров и сотни тысяч лайков, показывают впечатляющие трансформации, но не все зрители согласны с таким подходом.

Доктор Вахлер, ранее предостерегавший своих подписчиков от вреда вейпинга, теперь привлек внимание новой услугой – кератопигментацией, которая позволяет пациентам навсегда изменить цвет глаз. Он сравнил эту процедуру с другими косметическими вмешательствами.

"Если люди увеличивают грудь, делают подтяжку лица и ботокс, почему бы им не изменить цвет глаз, если это их мечта?" — сказал он.

Стоимость операции составляет 6000 долларов за один глаз, а процесс занимает всего 20 минут. По словам доктора, пациенты испытывают сильные эмоции после процедуры, нередко плачут от радости. Он уверяет, что метод безопасен, не ухудшает зрение и имеет минимальные побочные эффекты, такие как временная светочувствительность.

Несмотря на положительные отзывы клиентов, в комментариях к видео разгорелись споры. Некоторые пользователи считают процедуру рискованной, сравнивая ее с "сценарием из фильма ужасов". Другие, напротив, признают, что результаты выглядят впечатляюще.

Доктор Брайан продолжает привлекать пациентов в свою клинику Boxer Wachler Vision Institute в Беверли-Хиллз. Он уверен, что изменение цвета глаз помогает людям чувствовать себя более уверенно и самовыражаться. Среди популярных оттенков — медово-золотистый, стальной серый и оливково-зеленый.

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