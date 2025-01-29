Лікар заробляє на життя, назавжди змінюючи колір очей: скільки коштує процедура (відео)

Доктор Браян Боксер Вахлер привернув увагу людей новою послугою, яка дає змогу пацієнтам назавжди змінити колір очей. Він порівняв цю процедуру з іншими косметичними втручаннями.

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Американський офтальмолог доктор Браян Боксер Вахлер, відомий своїми новаторськими методами зміни кольору очей, викликав бурхливу дискусію в соцмережах після демонстрації результатів своєї процедури. Про це пише What's The Jam.

Його відео в TikTok, що набрало мільйони переглядів і сотні тисяч лайків, показують дивовижні трансформації, але не всі глядачі згодні з таким підходом.

Доктор Вахлер, який раніше застерігав своїх підписників від шкоди вейпінгу, тепер привернув увагу новою послугою — кератопігментацією, що дає змогу пацієнтам назавжди змінити колір очей. Він порівняв цю процедуру з іншими косметичними втручаннями.

"Якщо люди збільшують груди, роблять підтяжку обличчя і ботокс, чому б їм не змінити колір очей, якщо це їхня мрія?" — сказав він.

Вартість операції становить 6000 доларів за одне око, а процес займає всього 20 хвилин. За словами лікаря, пацієнти відчувають сильні емоції після процедури, нерідко плачуть від радості. Він запевняє, що метод безпечний, не погіршує зір і має мінімальні побічні ефекти, такі як тимчасова світлочутливість.

Попри позитивні відгуки клієнтів, у коментарях до відео розгорілися суперечки. Деякі користувачі вважають процедуру ризикованою, порівнюючи її зі "сценарієм з фільму жахів". Інші, навпаки, визнають, що результати мають дивовижний вигляд.

Доктор Браян продовжує залучати пацієнтів у свою клініку Boxer Wachler Vision Institute у Беверлі-Гіллз. Він упевнений, що зміна кольору очей допомагає людям почуватися впевненіше і самовиражатися. Серед популярних відтінків — медово-золотистий, сталевий сірий і оливково-зелений.

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