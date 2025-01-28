Таких людей лише 3%: жінка, яка пережила рак мозку, може стати ключем до перемоги над хворобою

Гліобластома є однією з найагресивніших і часто невиліковних форм раку мозку, що забирає тисячі життів на рік. Однак нещодавно вчені вирішили запустити унікальне дослідження, в центрі якого опинилася жінка, яка змогла перемогти саму смерть.

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Кетрін Вебстер, 52-річна жінка з Кембриджа, наближається до п'ятирічної ремісії після того, як у березні 2020 року в неї діагностували гліобластому четвертого класу — агресивну і зазвичай смертельну пухлину мозку. Лише 25% пацієнтів із гліобластомою виживають довше року і лише 5% — до п'яти років, але виживаність Кетрін перевершила всі очікування. Саме це спонукало вчених провести нове дослідження, в якому вона може стати ключем до перемоги над раком, пише Cambridge University Hospitals.

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Після постановки діагнозу Кетрін перенесла операцію, радіотерапію і хіміотерапію в лікарні Адденбрука. Зараз у неї ремісія, але вона продовжує відчувати деяку втрату пам'яті та обмежену рухливість правого боку, але описує своє одужання як напрочуд плавне.

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Колишня спортсменка, Кетрін вважає свою пристрасть до веслування головним джерелом мотивації під час лікування. За підтримки сім'ї та друзів із Честертонського веслувального клубу вона повернулася на воду і займається веслуванням щотижня. Розмірковуючи про своє виживання, жінка каже: "Мені сказали, що жити залишилося кілька місяців, а не років. Майже через п'ять років після того, як мені поставили цей діагноз, я намагаюся витягти з життя максимум користі — кожен день я проживаю так, ніби він останній".

Найближчим часом Кетрін візьме участь у дослідженні під назвою "Розалінд" — міжнародному клінічному випробуванні, під час якого з'ясовується, чому деякі онкологічні хворі, як і вона сама, живуть значно довше, ніж очікується. Дослідження "Розалінд", що координується у Великій Британії Кембриджським університетським госпіталем, спрямоване на вивчення біологічних чинників, які лежать в основі тривалого виживання пацієнтів із поширеним дрібноклітинним раком легені, поширеним раком підшлункової залози та гліобластомою.

консультант-клінічний онколог із клініки Адденбрука і провідний автор дослідження у Великій Британії, доктор Танкамма Аджіткумар, пояснив, що мета полягає в тому, щоб змістити акцент із причин, з яких більшість онкологічних хворих не виживають, на з'ясування того, що дає змогу таким "суперживим", як Кетрін, перемагати всі прогнози. "Вивчаючи біологію цієї, без перебільшення, елітної групи тих, хто вижив, дослідження спрямоване на відкриття ідей, які потенційно можуть принести користь і поліпшити результати для мільйонів людей", — сказав він.

Дослідження буде спрямоване на збір зразків пухлини у більш ніж 1000 осіб, які тривалий час живуть з раком по всьому світу, що представляють верхні 3% виживання за цими видами хвороби. Ці зразки будуть проаналізовані в Парижі біотехнологічною компанією Cure51, яка очолює дослідження.

Мета дослідження, проведеного за підтримки компанії Sofinnova — виявити нові терапевтичні мішені, які можуть прокласти шлях до створення ефективних методів лікування раку. Доктор Аджіткумар наголосив на важливості вивчення досвіду таких пацієнтів, як Кетрін, заявивши: "Ми не хочемо просто слухати історії, подібні до історії Кетрін, ми хочемо вчитися на них і перетворювати їх на реальність".

Гліобластома залишається одним із найагресивніших видів раку, а її лікування в останні десятиліття не надто просувається вперед. Тільки у Великій Британії щорічно діагностують понад 2200 випадків захворювання, а медіана виживання становить менше 15 місяців. Ініціативи, подібні до дослідження "Розалінд", є важливим кроком вперед у пошуку відповідей на питання про це руйнівне захворювання і, можливо, дають надію майбутнім пацієнтам.

Раніше Фокус писав про розробку гідрогелю, що ефективно знищує рак мозку. Дослідники провели випробування на мишах і результати виявилися вражаючими.

Також Фокус писав про лікування раку мозку за допомогою вірусів і радіотерапії. Нове дослідження показало інноваційний комбінований підхід до боротьби з цим смертельно небезпечним захворюванням.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.