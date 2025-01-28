Доступна профілактика онкології: вчені розповіли, які продукти захищають наш кишечник

Багато продуктів харчування мають великий вплив на те, наскільки здоровий або хворий наш організм. Нещодавно вчені з'ясували, що поширені та популярні продукти можуть стати профілактичним захистом від поширеного виду раку.

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Нещодавнє дослідження Оксфордського університету, проведене за фінансової підтримки Cancer Research UK, показало, що збільшення щоденного споживання кальцію може значно знизити ризик розвитку раку кишечника. Дослідження, в якому аналізувалися харчові звички та ризик розвитку раку у більш ніж півмільйона жінок протягом 16 років, показало, що вживання додаткових 300 мг кальцію на день, що еквівалентно одній великій склянці молока, знижує ризик розвитку колоректального раку на 17%, пише Woman & Home.

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Рак кишківника, третій за поширеністю рак серед жінок, щорічно діагностують майже у 20 000 осіб в одній лише Великій Британії, причому з незрозумілих причин цей показник зростає серед людей, молодших за 50 років.

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Доктор Керен Пап'є, провідна авторка дослідження, опублікованого в журналі Nature Communications, пояснила, що кальцій може захищати кишківник, зв'язуючись із жовчними кислотами та вільними жирними кислотами, утворюючи нешкідливе з'єднання, яке запобігає пошкодженню слизової оболонки кишківника.

Хоча молочні продукти, такі як молоко, є найпростішим джерелом додаткового кальцію, інші багаті на кальцій продукти, як-от сир, листова зелень, наприклад, капуста, збагачені крупи і риба з кістками (сардини), також сприяють щоденному споживанню кальцію. NHS і Королівське товариство з боротьби з остеопорозом рекомендують ці продукти тим, хто хоче підвищити рівень кальцію і при цьому дотримуватися збалансованої дієти.

Дослідження вчених також виявило інші дієтичні чинники, що впливають на ризик розвитку раку кишечника. Алкоголь і перероблене м'ясо були пов'язані з більш високою ймовірністю розвитку захворювання, причому кожен додатковий келих вина збільшував ризик на 15%, а споживання переробленого м'яса — на 8%. Ці результати підтверджують наявні дослідження, що підкреслюють користь для здоров'я зниження споживання алкоголю та оброблених продуктів. Водночас такі продукти, як йогурт, багатий на рибофлавін, фосфор, магній і калій, були пов'язані зі зниженням ризику розвитку раку.

Хоча це дослідження дає цінні відомості, дослідники наголошують, що на ризик розвитку раку впливає безліч факторів, включно з генетикою, вибором способу життя і загальною якістю харчування. Учасники, у яких розвинувся рак кишківника, як правило, мали інші фактори ризику, такі як похилий вік, сімейна історія раку і менш здорові повсякденні звички. Тому, хоча збільшення споживання кальцію може бути корисним профілактичним кроком, важливо, щоб люди обговорювали зміни в раціоні або конкретні проблеми зі своїми лікарями.

За даними Всесвітнього фонду дослідження раку, у світі онкологія кишківника посідає четверте місце за частотою діагностування, а ще 2020 року кількість нових випадків становила понад 1,9 мільйона. У країнах із вищим споживанням оброблених харчових продуктів і алкоголю часто відзначався вищий рівень захворюваності. Пропаганда здорового способу життя, включно з помірним споживанням подібних напоїв і продуктів, а також пропаганда дієти, багатої на фрукти, овочі, цільне зерно і кальцій, залишається ключем до зниження тягаря цього захворювання.

Раніше Фокус писав про розробку тесту на рак, який можна пройти вдома. Дослідники вважають, що нова технологія може діагностувати рак на ранній стадії.

Також Фокус писав про лікування раку мозку за допомогою вірусів і радіотерапії. Нове дослідження показало інноваційний комбінований підхід до боротьби з цим смертельно небезпечним захворюванням.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.