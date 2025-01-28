Перевертає життя з ніг на голову: вчені дізналися як постійна робота впливає на нас

Спокійна та розмірена робота несе в собі низку переваг для психологічного здоров'я, окрім фінансової стабільності. Однак нещодавно вчені з'ясували, що вона здатна перевернути наше звичне життя з ніг на голову у найважливіший його період.

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Нове дослідження, проведене вченими з Кембриджського університету, виявило значні зміни у фізичній активності та режимі сну в молодих людей у міру їхнього переходу на стабільну роботу. Дослідження, в якому аналізувалися дані понад 3 000 учасників у віці від 16 до 30 років, які брали участь у тривалому спостереженні домогосподарств Великої Британії, показало, що рівень фізичної активності спочатку різко зростає, коли молоді люди починають працювати, але в наступні роки неухильно знижується, пише University of Cambridge.

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Тривалість сну молодих людей, які тривалий час працюють, навпаки, трохи знижується на початку трудової діяльності і залишається відносно стабільною надалі. Найпомітніше збільшення фізичної активності спостерігалося серед людей, які займаються рутинними професіями, такими як прибиральниця, офіціант або перукар, а також на технічних посадах.

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На відміну від них, у тих, хто переходить на керівну або професійну роботу, рівень активності змінився мінімально. Цікаво, що робота з дому була пов'язана з негайним зниженням фізичної активності, що еквівалентно скороченню приблизно на 32 хвилини помірних фізичних вправ на день. Стать і рівень освіти також зіграли свою роль: у чоловіків спостерігалося більш значне збільшення активності (приблизно на 45 хвилин на день) порівняно з жінками (на 16 хвилин). Аналогічно, у людей без вищої освіти активність збільшилася сильніше, ніж у їхніх однолітків із вищою освітою.

Режим сну також змінився, коли молоді люди почали стабільно працювати. У середньому учасники втрачали майже 10 хвилин сну за ніч, і ця зміна залишалася стабільною з плином часу. Однак відмінності проявилися залежно від рівня освіти: у людей без наукового ступеня щорічне зниження тривалості сну становило близько трьох хвилин за ніч, тоді як люди з науковим ступенем зрештою відновили свою тривалість сну до початку роботи.

Дослідження виявило незначні зміни в споживанні фруктів і овочів після початку роботи, що підкреслює необхідність більш активних ініціатив на робочому місці з пропаганди здорового харчування. Доктор Елеонор Вінпенні, яка керувала дослідженням, опублікованим у журналі International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity, підкреслила важливість розуміння цих змін способу життя. Вона зазначила: "З огляду на той вплив, який робота може чинити на наше життя, і той довгостроковий вплив, який вона може чинити на наше здоров'я, важливо спробувати зрозуміти, що відбувається в цей перехідний період".

Доктор Вінпенні також наголосила на можливості створення на робочих місцях середовища, що заохочує здорову поведінку, що може мати як негайний, так і довгостроковий ефект для здоров'я працівників, а отже для їхньої продуктивності. Альона Оксенхем, дослідниця з епідеміологічного відділу MRC, зазначила, що, хоча первісне збільшення фізичної активності обнадіює, деякі групи, особливо віддалені працівники і ті, хто працює за столом, можуть не відчути цих переваг. Вона запропонувала тим, хто працює вдома, включити фізичну активність у свій розпорядок дня, наприклад, ходити пішки під час обідньої перерви або до і після роботи.

Хоча молоді люди зазвичай перебувають на піку фізичного здоров'я, у цей період часто виникають фактори ризику хронічних захворювань, таких як серцево-судинні ускладнення, діабет і рак. Згідно з рекомендаціями охорони здоров'я, молоді люди повинні щотижня приділяти щонайменше 150 хвилин помірної фізичної активності, спати від семи до дев'яти годин на добу і щодня споживати щонайменше п'ять порцій фруктів та овочів.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.