Переворачивает жизнь с ног на голову: ученые узнали как постоянная работа влияет на нас

Cпокойная и размеренная работа несет в себе ряд преимуществ для психологического здоровья, кроме финансовой стабильности. Однако недавно ученые выяснили, что она способна перевернуть нашу привычную жизнь с ног на голову в важнейший ее период.

Related video

Новое исследование, проведенное учеными из Кембриджского университета, выявило значительные изменения в физической активности и режиме сна у молодых людей по мере их перехода на стабильную работу. Исследование, в котором анализировались данные более 3 000 участников в возрасте от 16 до 30 лет, участвовавших в длительном наблюдении домохозяйств Великобритании, показало, что уровень физической активности первоначально резко возрастает, когда молодые люди начинают работать, но в последующие годы неуклонно снижается, пишет University of Cambridge.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и увлекательные новости из мира науки!

Продолжительность сна продолжительное время работающих молодых людей, напротив, немного снижается в начале трудовой деятельности и остается относительно стабильной в дальнейшем. Наиболее заметное увеличение физической активности наблюдалось среди людей, занимающихся рутинными профессиями, такими как уборщица, официант или парикмахер, а также на технических должностях.

Важно

Труд, лишающий нас сна: ученые рассказали, какая работа негативно влияет на ночной отдых

В отличие от них, у тех, кто переходит на руководящую или профессиональную работу, уровень активности изменился минимально. Интересно, что работа из дома была связана с немедленным снижением физической активности, что эквивалентно сокращению примерно на 32 минуты умеренных физических упражнений в день. Пол и уровень образования также сыграли свою роль: у мужчин наблюдалось более значительное увеличение активности (примерно на 45 минут в день) по сравнению с женщинами (на 16 минут). Аналогично, у людей без высшего образования активность увеличилась сильнее, чем у их сверстников с высшим образованием.

Режим сна также изменился, когда молодые люди начали стабильно работать. В среднем участники теряли почти 10 минут сна за ночь, и это изменение оставалось стабильным с течением времени. Однако различия проявились в зависимости от уровня образования: у людей без ученой степени ежегодное снижение продолжительности сна составляло около трех минут за ночь, в то время как люди с ученой степенью в конечном итоге восстановили свою продолжительность сна до начала работы.

Исследование выявило незначительные изменения в потреблении фруктов и овощей после начала работы, что подчеркивает необходимость более активных инициатив на рабочем месте по пропаганде здорового питания. Доктор Элеонор Уинпенни, которая руководила исследованием, опубликованным в журнале International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity, подчеркнула важность понимания этих изменений образа жизни. Она отметила: "Учитывая то влияние, которое работа может оказывать на нашу жизнь, и то долгосрочное воздействие, которое она может оказывать на наше здоровье, важно попытаться понять, что происходит в этот переходный период".

Доктор Уинпенни также подчеркнула возможность создания на рабочих местах среды, поощряющей здоровое поведение, что может принести как немедленный, так и долгосрочный эффект для здоровья сотрудников, а следовательно для их производительности. Алена Оксенхэм, исследователь из эпидемиологического отдела MRC, отметила, что, хотя первоначальное увеличение физической активности обнадеживает, некоторые группы, особенно удаленные работники и те, кто работает за столом, могут не ощутить этих преимуществ. Она предложила тем, кто работает дома, включить физическую активность в свой распорядок дня, например, ходить пешком во время обеденного перерыва или до и после работы.

Хотя молодые люди обычно находятся на пике физического здоровья, в этот период часто возникают факторы риска хронических заболеваний, таких как сердечно-сосудистые осложнения, диабет и рак. Согласно рекомендациям здравоохранения, молодые люди должны еженедельно уделять не менее 150 минут умеренной физической активности, спать от семи до девяти часов в сутки и ежедневно потреблять не менее пяти порций фруктов и овощей.

Ранее Фокус писал о четырех способах сделать себя счастливее. Психологи дали несколько рекомендаций, как повысить уровень своего счастья.

Также Фокус писал о пяти простых ежедневных привычках, способных укрепить здоровье мозга. В погоне за здоровым мозгом наука и повседневные привычки пересекаются удивительно простыми способами, выливаясь в легкие и эффективные шаги по укреплению самочувствия нашего центра принятия решений.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.