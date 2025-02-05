В нашем рту находится очаг зарождения деменции: что обнаружили там ученые

Наша ротовая полость является своеобразным мегаполисом, в котором живет множество организмов. Недавно ученые обнаружили, что среди его полезных жителей скрывается нечто, что может в миг начать разрушать наш мозг и стать началом развития опасных болезней.

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Новые исследования показывают, что бактерии, обитающие в полости рта, могут играть определенную роль в здоровье мозга и риске развития слабоумия. Ученые, изучающие микробиом полости рта — разнообразное сообщество бактерий на языке и деснах, выявили определенные группы бактерий, которые могут либо поддерживать когнитивные функции, либо наоборот способствовать их снижению, пишет The Conversation.

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В ходе недавнего исследования, опубликованного в журнале PNAS Nexus, были изучены образцы слюны 115 взрослых людей старше 50 лет, и выяснилось, что у 52% из них мозг функционирует нормально, а у 48% уже наблюдались ранние признаки ухудшения памяти и когнитивных способностей. Результаты исследования свидетельствуют о том, что некоторые бактерии могут оказывать защитное действие на здоровье мозга, в то время как другие могут быть связаны с повышенным риском когнитивных нарушений, рассказывает автор научной работы, Джоанна Лэвре, постдокторский исследователь общественного здравоохранения и спортивных наук из Университета Эксетера.

Важно

Очевидный признак деменции: ученые выявили ранний сигнал организма о развитии болезни

Исследование показало, что люди с более высоким уровнем бактерий Neisseria и Haemophilus лучше справлялись с когнитивными тестами, оценивающими память, внимание и комплексное мышление. Эти бактерии были связаны с повышенным уровнем нитрита — соединения, образующегося при расщеплении бактериями нитратов, содержащихся в таких овощах, как шпинат и руккола.

Нитрит может превращаться в оксид азота, который улучшает кровообращение, в том числе приток крови к мозгу. Это позволяет предположить, что диета, богатая нитратосодержащими овощами, может способствовать развитию полезных бактерий, которые помогают сохранять функции мозга с возрастом, заявляет Лэвре. В настоящее время исследователи изучают вопрос о том, может ли употребление свекольного сока с высоким содержанием нитратов улучшить когнитивные функции пожилых людей за счет воздействия на бактерии полости рта.

Но в ходе исследования учеными также были выявлены группы бактерий, которые могут быть связаны с ухудшением когнитивных функций. Porphyromonas, тип бактерий, обычно ассоциирующийся с заболеваниями десен, был обнаружен в большем количестве у людей с проблемами памяти. Другая группа, Prevotella, была связана с более низким уровнем нитритов и более высокой вероятностью носительства гена APOE4, который повышает риск развития болезни Альцгеймера. Ученые пришли к выводу о том, что некоторые бактерии могут способствовать ухудшению здоровья мозга, влияя на кровообращение или провоцируя воспаление.

Результаты исследования указывают на возможность того, что мониторинг бактерий полости рта может стать частью регулярных стоматологических осмотров для выявления ранних признаков когнитивных нарушений. Данные указывают на потенциальную стратегию сохранения здоровья мозга путем поощрения полезных бактерий полости рта при одновременном сокращении вредных.

Такие стратегии, как изменение рациона питания, пробиотики, улучшение гигиены полости рта или целенаправленное лечение, направленное на изменение микробиома полости рта, могут поддержать когнитивные функции с возрастом, считает Лэвре. Хотя исследователи все еще работают над пониманием точных механизмов, лежащих в основе этих эффектов, данное исследование закладывает прочную основу для дальнейшего изучения взаимосвязи между бактериями полости рта и риском деменции.

Предыдущие исследования ученых показали, что бактерии полости рта могут влиять на здоровье сердечно-сосудистой системы, воспаление и иммунную функцию — все эти факторы также связаны со старением мозга и деменцией. Например, заболевания пародонта, вызванные вредными бактериями, были связаны с повышенным риском развития болезни Альцгеймера. Это подчеркивает важность соблюдения гигиены полости рта не только для здоровья зубов, но и для долгосрочного улучшения состояния мозга.

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