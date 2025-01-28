Очевидный признак деменции: ученые выявили ранний сигнал организма о развитии болезни

Деменция продолжает набирать обороты по всему миру, поражая огромное количество пожилых людей, не давая им шанса на лечение. Однако недавно ученые выяснили, что наш организм подает четкий сигнал о бедствии еще задолго до ее развития.

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Последние исследования показали, что качество и время сна, особенно фаза быстрого движения глаз (REM), могут влиять на риск развития болезни Альцгеймера. Получив такие результаты, ученые надеются, что они смогут заранее предугадывать развитие опасной болезни, которой страдают миллионы, опираясь на эту особенность, что в дальнейшем поможет сделать ее терапию более плавной и эффективной, пишет University of California — San Francisco.

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Исследование, опубликованное в журнале Alzheimer's and Dementia, выявило потенциальную связь между задержкой наступления REM-сна и ранними признаками наступления болезни Альцгеймера.

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REM-сон, фаза, во время которой мозг обрабатывает и хранит эмоционально заряженные воспоминания, обычно наступает после трех стадий не-REM-сна. Полный цикл сна занимает около 90 минут, но с возрастом может затянуться. Исследователи утверждают, что задержка REM-сна может нарушать консолидацию памяти и повышать уровень гормона стресса кортизола, что, в свою очередь, ухудшает работу гиппокампа — ключевой области мозга, отвечающей за память.

Доктор Юэ Ленг, старший автор исследования и доцент кафедры психиатрии и поведенческих наук Университета Калифорнии — Сан Франциско (UCSF), отметила, что время REM-сна имеет решающее значение для когнитивного здоровья. Его задержка, согласно исследованию, связана с повышением уровня амилоида и тау — двух токсичных белков, связанных с болезнью Альцгеймера.

В научной работе ученых приняли участие 128 человек в возрасте в среднем 70 лет, которые находились в больнице китайско-японской дружбы в Пекине. В группу входили люди с болезнью Альцгеймера, легкими когнитивными нарушениями и нормальным состоянием сознания. Участники проходили исследования ночного сна, в ходе которых отслеживалась активность мозговых волн, движения глаз, частота сердечных сокращений и характер дыхания.

Основные результаты показали, что у людей с задержкой REM-сна, определяемой как более чем 193-минутный переход в фазу REM, на 16% больше амилоида, на 29% больше тау и на 39% ниже уровень нейротрофического фактора мозга — белка, имеющего решающее значение для здоровья мозга, по сравнению с теми, у кого REM-сон наступил раньше. Эти биомаркеры тесно связаны с прогрессированием болезни Альцгеймера.

В исследовании также выяснилось, что улучшение REM-сна с помощью вмешательств может потенциально замедлить прогрессирование болезни. Мелатонин и другие препараты, регулирующие REM-сон, показали свою эффективность в снижении накопления тау и амилоида в доклинических испытаниях на мышах. Нарушения сна, такие как апноэ во сне, и факторы образа жизни, такие как употребление большого количества алкоголя, были отмечены как потенциальные нарушители этого важнейшего этапа.

Доктор Дантао Пенг, соавтор исследования и невролог из Госпиталя китайско-японской дружбы, подчеркнул важность решения подобных проблем и поддержания здорового сна для укрепления когнитивного здоровья. Он также посоветовал людям, принимающим такие препараты, как антидепрессанты и седативные средства, которые могут подавлять REM-сон, проконсультироваться с врачом о потенциальных рисках.

Дополнительные исследования ученых могут изучить роль препаратов, изменяющих сон, в профилактике и лечении болезни Альцгеймера. Связь между REM-сна и болезнью Альцгеймера подчеркивает более широкую важность сна для нашего здоровья в целом, отмечают авторы. По данным Фонда сна, взрослые должны стремиться к 7-9 часам сна за ночь для поддержания хорошего самочувствия и крепких когнитивных функций мозга.

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