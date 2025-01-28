В продажу поступила опасная газировка: что в ней содержится и почему она вредна для нас

Употребляемый миллиардами людей напиток недавно отозвали со многих стран в Европе из-за содержания опасного вещества. На такой радикальный шаг есть ряд причин, ведь оно способно затронуть многие области нашего здоровья и нарушить наше развитие.

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Недавно компания Coca-Cola отозвала несколько продуктов в Европе из-за обнаружения повышенного содержания хлората — химического соединения, связанного с рядом рисков для здоровья. Хлоратное загрязнение, часто являющееся побочным продуктом процессов дезинфекции воды, вызывает опасения из-за его возможного влияния на здоровье людей, особенно таких уязвимых групп, как дети и младенцы. Хотя компания Coca-Cola заверила общественность, что риски невелики, этот инцидент в очередной раз обратил внимание на хлорат и на то, почему он может быть опасен, пишет The Guardian.

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Хлорат — это химическое соединение, которое часто встречается в воде и продуктах питания в результате использования дезинфицирующих средств на основе хлора. Эти дезинфицирующие средства широко используются на водоочистных станциях и в пищевой промышленности для уничтожения бактерий и других болезнетворных микроорганизмов.

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При распаде соединения хлора могут образовывать хлораты, которые остаются после его использования. Хотя небольшие количества хлоратов обычно считаются безопасными, их чрезмерное содержание может привести к различным осложнениям со здоровьем, особенно при длительном воздействии.

Основная опасность хлоратов заключается в их свойстве нарушать способность организма эффективно использовать йод. Йод — важнейшее питательное вещество, поддерживающее функцию нашей щитовидной железы, которая регулирует такие важные процессы, как метаболизм, рост и развитие. Хлорат может препятствовать усвоению йода щитовидной железой, что приводит к снижению выработки тиреоидных гормонов. Со временем это нарушение может привести к проблемам со здоровьем, связанным с органом, включая гипотиреоз, который вызывает такие симптомы, как усталость, набор веса и задержки в развитии у детей.

Риски осложнений повышены для младенцев, детей и людей с дефицитом йода, поскольку их запасы вещества ниже, а функция щитовидной железы более чувствительна к внешнему вмешательству. Например, у младенцев, употребляющих молочные смеси, приготовленные на воде с повышенным содержанием хлората, осложнение может повлиять на развитие и рост мозга.

Даже незначительное воздействие в течение длительного времени может усугубить существующий дефицит йода у взрослых и привести к дисбалансу гормонов щитовидной железы. В научном заключении, опубликованном в журнале EFSA Journal за авторством Европейского управления по безопасности пищевых продуктов (EFSA) от 2015 года ученые пришли к выводу, что длительное воздействие хлората может представлять опасность для здоровья детей, особенно в регионах, где распространен дефицит йода, что подтвердило его опасность.

Хотя в большинстве стран йод добавляют в поваренную соль или другие продукты питания для предотвращения дефицита вещества, случаи заболевания на его основе все еще существуют, и загрязнение хлоратом может усугубить проблему. EFSA также установила допустимую норму суточного потребления хлората из расчета 3 микрограмма на килограмм веса тела в день.

Помимо проблем, связанных с щитовидной железой, высокий уровень хлората может нарушить способность красных кровяных телец переносить кислород, что может привести к гемолизу. Гемолиз — это разрушение красных кровяных телец, в результате которого гемоглобин попадает в кровь. Это может нарушить способность крови переносить кислород к тканям и вызвать такие симптомы, как усталость, бледность кожи, одышка, а в тяжелых случаях — желтуха.

Такое состояние встречается редко и, как правило, только при очень высоких дозах, но оно подчеркивает важность поддержания уровня хлората в пище и воде в безопасных пределах. Правительства и агентства по безопасности пищевых продуктов во многих странах уже установили строгие нормы содержания хлората в воде и продуктах питания, чтобы свести к минимуму риски для здоровья населения. Например, в Европейском союзе четко определены максимальные пределы содержания хлората в питьевой воде и некоторых продуктах питания.

Регулярные проверки компаний, производящих продукты питания и напитки, такие как плановые исследования, выявившие проблему на предприятии Coca-Cola, имеют решающее значение для выявления и устранения загрязнения до того, как продукция попадет к потребителям и навредит миллионам.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.