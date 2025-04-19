Мама хотела снять первые шаги малыша, но вместо этого зафиксировала что-то другое (фото)

Намерение снять первые шаги шестимесячной девочки закончилось для матери очень трогательным моментом, когда ее двухлетний сын Джулиан с расстройством аутистического спектра впервые четко произнес слово.

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Об этом случае, произошедшем несколько дней назад, мать двоих детей Аманда Молинари рассказала на своей странице в TikTok.

"Мы как раз закончили ужинать и начали играть перед купанием. Заметили, что наша дочь начала становиться на руки и колени, пытаясь делать движения вперед и назад. Поскольку это мой второй ребенок, то я уже знаю, что они делают все так быстро и неожиданно, поэтому я включила камеру, пытаясь снять ее", — поделилась женщина в интервью с Newsweek.

Джулиан заговорил

То, что произошло дальше, попало на видео: Джулиан стал перед камерой и неожиданно воскликнул "чиииз".

"Мой сын знает о камере благодаря вспышке — это привлекает его внимание. Видимо, он увидел боковым зрением, что вспышка включена, и решил привлечь к себе внимание", — объяснила Молинари.

Мама была тронута увиденным на видео Фото: TikTok

Можно подумать, что это обычная сцена из семейной жизни, но на самом деле нет. "На второй день рождения Джулиана нам сказали, что у него аутизм. Нужно будет приложить немало усилий, чтобы он начал говорить. Поэтому это действительно прекрасно — зафиксировать, как мой первый ребенок делает то, о чем я мечтала", — признается мама.

Пример вдохновляет других

Она стремится показать другим родителям таких детей, что малыши могут превзойти все ожидания — нужно лишь верить в них и быть терпеливыми. "Я была так взволнована, что немедленно прекратила запись. Это одно из лучших ощущений в мире — наконец услышать, как Джулиан что-то говорит", — подытожила она.

Как ранее сообщал Фокус, жительница Перта (Западная Австралия) Габби Кликсби, находясь на позднем сроке беременности, просматривала запись с камеры видеонаблюдения, установленной в детской комнате. На видео она услышала что-то настолько забавное, что не смогла сдержать смех. Видео стремительно разлетелось в соцсетях, став настоящим вирусным хитом.

А другая мама, Сара Коллинз, надеялась снять трогательный момент, когда ее сын проводит время с отчимом. Однако камера зафиксировала неожиданную реплику мальчика, которая шокировала обоих взрослых. Короткий, но очень забавный ролик вызвал бурную реакцию в TikTok и уже набрал миллионы просмотров.