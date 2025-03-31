"Розумний хлопчик": жест 2-місячного сина під час сімейної вечері насмішив батьків (відео)

Бріттані Діппольд Спада та її чоловік Метью Спада вечеряли у Нью-Джерсі (США) зі своїми трьома дітьми — Веслі, Джексом і Лоусоном, коли їхній двомісячний малюк продемонстрував несподіваний жест. Побачене насмішило не лише батьків, а й мільйонну аудиторію у мережі.

Related video

У відео, опублікованому в TikTok, батько тримає на колінах новонародженого сина, грайливо ворушачи пальцями по столі, наче біжить ніжками, а потім турботливо гладить малюка.

На подив сім'ї, Веслі спробував так само поворушити своїми крихітними пальчиками. У тексті, накладеному на відео, йдеться: "Милий момент засвідчує те, що ваша дитина потенційно може виявитись генієм".

Несподіваний жест малюка

"Ви, напевно, можете почути моє зітхання за кадром, — згадує 33-річна Діппольд Спада. — Я швидко зрозуміла, що син щиро намагається наслідувати свого батька".

За словами Бріттані, малюк вже не вперше імітує дії інших людей. Він намагається наслідувати слова, вираз обличчя та рухи тіла. "Помітили, що наш малюк надзвичайно розумний і обізнаний. Звісно, усі батьки так кажуть, але я щиро вірю, що це правда. Нам добре знайома ця стадія розвитку, бо уже маємо трьох дітей, та побачене застало нас зненацька", — зізнається мама.

Позиція аудиторії

Після публікації це відео стало вірусним у TikTok, зібравши 4,1 мільйона переглядів. Ролик викликав бурхливу реакцію в коментаторів.

Один глядач написав: "Який розумний хлопчик. Це вражає! Навмисно розчепірювати пальці?! Вперед, маленький чоловіче!";

"Бідолаха. Він так старанно намагається з'ясувати, як змусити ці пальці працювати!" — додав інший;

Наступний зауважив: "Дитячий мозок неймовірний. Малюки знають більше, аніж їхня моторика дозволяє їм продемонструвати".

Багато хто погоджується, що Веслі — маленький геній у процесі становлення.

Нагадаємо, мама з Перта (Західна Австралія), яку звуть Габбі Кліксбі, перебуваючи на великому терміні вагітності, передивилась відеозапис з камери відеонагляду, встановленої у дитячій кімнаті, й почула дещо кумедне. Це відео стало вірусним у мережі.

А от мама Сара Коллінз сподівалась, що знімає на відео зворушливу сімейну сцену, але зафіксувала щось інше. У кадрі можна побачити її сина, який сидить на дивані з вітчимом й несподівано промовляє несподівану фразу, яка викликала у батьків шок. Цей смішний ролик миттєво став популярним, зібравши мільйонну аудиторію у TikTok.