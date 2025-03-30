Тато показав дитині кита й попросив назвати, що це за істота: відповідь "порвала всіх"

На популярному відеозаписі батько разом з дворічним сином читають на ніч казку, переглядаючи картинки різноманітних тварин.

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Габбі Кліксбі, мама з Перта (Західна Австралія), на великому терміні вагітності переглянула відеозапис з камери відеонагляду, встановленої у дитячій кімнаті, й почула дещо кумедне.

На записі її чоловік разом з дворічним сином читали на ніч казку, переглядаючи картинки різноманітних тварин.

"Я почула дуже гучний і довгий сміх, тому вирішила, що наш малюк сказав або зробив щось смішне. Саме тому передивилася запис на дитячій відеокамері й розсміялася так само як і мій чоловік, коли почула, що саме сказав малюк", — розповіла Кліксбі в інтерв'ю Newsweek.

Відео стало вірусним

Зрештою, мама поділилася записом з дитячої відеокамери у TikTok. На опублікованих кадрах можна побачити, як батько читає книжечку, вкладаючи дитину спати. У якийсь момент він вказує на кита й просить сина назвати, що це за істота. Довго не думаючи, хлопчик відповідає: "Мама".

Підбадьорений такою реакцією, малюк, зрештою, теж починає реготати. "Ти злий. Не можна, щоб мама це почула", — каже тато.

Сама пані Кліксбі визнає, що в цьому жарті є частка правди. "На дев'ятому місяці вагітності я дійсно була великою. Єдина причина, чому не образилася, полягала в тому, що чоловік щодня казав мені, яка я гарна", — пояснює жінка.

Критика з боку глядачів

Деяким глядачам здалося, що батько сімейства занадто довго сміявся. Один з юзерів написав у коментарях: "Цей сміх тривав 9 місяців вагітності".

Габбі стала на захист свого чоловіка, стверджуючи, що він сміявся над коментарем дитини, а не над тим, що вона виглядає як кит. За словами матері, малюк занадто малий, щоб зрозуміти значення того, що він сказав.

"Я вирішила поділитися цим відео, щоб показати кумедний момент. Іноді життя не таке вже й серйозне", — додала вона.

Нагадаємо, Сара Коллінз думала, що знімає на камеру милу сімейну сцену на дивані з сином Бекхема і його вітчимом, але в результаті зафіксувала щось інше. Крім того, Елі Джонс, молода мама з Далласа (США), одного разу помітила, що в кімнаті, де гралась її маленька донька Гарпер, стало підозріло тихо. Як виявилось, ці побоювання були небезпідставними.