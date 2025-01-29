35-річна вагітна жінка здивувалась, коли почула коментар лікарки про її вік (відео)

Анна була шокована, коли зрозуміла, що 35-річних жінок вважають "старими" для вагітності. Однак, за її спостереженнями, молоді дівчата теж відчувають, що до них ставляться не відповідно до їхнього віку.

Related video

Анна з Сан-Фернандо (Каліфорнія, США), яка перебуває на 31 тижні вагітності, прийшла до лікарки на консультацію і була дуже здивованою, коли почула дивний коментар про свою зовнішність. Реакцією на це вона поділилась на своїй сторінці у TikTok, наклавши фільтр, що покрив шкіру її обличчя дрібними зморшками, аби виглядати значно старшою.

"POV: вам скоро виповниться 35 років, ви на 31-му тижні вагітності. Лікарка каже: "Можливо, доведеться перенести пологи через ваш вік", — зазначала авторка ролика в описі.

Вона здивувалась, почувши ці слова, і була засмучена, що рішення про планування пологів прийняли без її згоди. "Я сказала, що з усією повагою відхиляю пропозицію і хотіла б дочекатися природних пологів або принаймні до досягнення 40-тижневого терміну вагітності", — згадує Анна

До речі, за даними статистики, більшість пологів у США припадає на жінок у віці від 20 до 39 років.

Анна здивувалась, коли почула коментар лікарки про свій вік Фото: TikTok

Цей ролик викликав широку дискусію в інтернеті. Інші матері у коментарях поділилися схожим досвідом.

"Та ж сама історія, сестро! Мені 37 і, чорт забирай, таке враження, що треба збирати речі в будинку для людей похилого віку, а не мати дитину", — написала одна з учасниць обговорення.

Анна стверджує, що була шокована, коли зрозуміла, що 35-річних жінок вважають "старими" для вагітності. Однак, за її спостереженнями, молоді дівчата теж відчувають, що до них ставляться не відповідно до їхнього віку.

"Я отримала величезну кількість коментарів від багатьох вагітних жінок у віці до двадцяти років, які говорили, що до них ставляться як до підлітків, тому що вони вважаються занадто молодими", — додала американка в інтерв’ю Newsweek.

Нагадаємо, молода мама Ніколь Гербер наважилась на домашні пологи. У той день вона не звертала уваги на те, що відбувалось навкруги, але потім вирішила переглянути відеозапис й помітила дещо цікаве. Як з’ясувалося, її собака, Пенні, була присутньою протягом усього процесу.

А от 36-річна жінка з міста Ханчжоу (на сході Китай), яку звуть Гун, народила дитину всього через чотири години після того, як дізналася про вагітність. Почувши, що у пацієнтки не було місячних протягом багатьох місяців, лікарі організували для неї ультразвукове обстеження, за допомогою якого й вдалось підтвердити вагітність.