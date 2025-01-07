"Безплідна" жінка з надлишковою вагою дізналася про вагітність за 4 години до пологів (фото)

Почувши, що у пацієнтки не було місячних протягом багатьох місяців, лікарі організували для неї ультразвукове обстеження, за допомогою якого й вдалось підтвердити вагітність.

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36-річна жінка з міста Ханчжоу (на сході Китай), яку звуть Гун, народила дитину всього через чотири години після того, як дізналася про вагітність. Про це пише видання SCMP.

Гун звернулась до народної лікарні у провінції Чжецзян зі скаргами на гіпертонію, але натомість дізналась, що перебуває на восьмому місяці вагітності.

Китаянка була шокована, оскільки раніше медики заявили, що вона безплідна через хворобу матки. Жінка зі своїм коханим чоловіком цікавилися процедурою екстракорпорального запліднення (ЕКЗ), але лікарі відмовились це робити, наполягаючи на тому, аби потенційна матір спочатку схудла. Конкретна вага пацієнтки у медичному звіті не вказується, але її описують як високу і повну жінку.

Жінка дізналась про вагітність і народила дитину в той же день Фото: baidu

На початку грудня Гун несподівано поскаржилась на оніміння рук. Огляд у невеликій клініці зафіксував високий кров'яний тиск, що спонукало її звернутися за допомогою до великого медичного центру.

Почувши, що у пацієнтки не було місячних протягом багатьох місяців, фахівці організували для неї ультразвукове обстеження, за допомогою якого й вдалось підтвердити вагітність.

Оскільки стан Гун був критичним, акушери провели невідкладний кесарів розтин, в результаті якого на світ з'явився хлопчик вагою 2 кг.

"Від моменту, коли я дізналася, що вагітна, до народження дитини пройшло всього чотири години", — розповідає щаслива матір.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що 23-річна Джастіс Тью з Айдахо (США) не на жарт злякалась, коли зняла гру своєї дочки на відео й помітила, як її ногу ніби щось тягне за собою. На опублікованому записі можна побачити дівчинку, яка повзає, а одна з її ніг раптово підіймається у повітря.

А от 35-річна Джаміла Ахмед, мама чотирьох дітей, розказала своїм підписникам, як їй вдалось привчити синів до прибирання. Коли жінка вкладає свого молодшого малюка спати, її старші діти, який 10 і 13 років відповідно, вечорами беруть на себе відповідальність за чистоту та порядок вдома.