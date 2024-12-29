"Миють весь вечір": багатодітна мати розказала, як навчила синів прибирати у хаті (відео)

За словами Джаміли, ця система має вирішальне значення для збалансування її ролей мами-домогосподарки та домашньої вчительки.

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35-річна Джаміла Ахмед, мама чотирьох дітей, розказала своїм підписникам, як їй вдалось привчити синів до прибирання. Коли жінка вкладає свого молодшого малюка спати, її старші діти, який 10 і 13 років відповідно, вечорами беруть на себе відповідальність за чистоту та порядок вдома. Про свій досвід вона розповіла в окремому відео у TikTok, спровокувавши цілу дискусію.

Ахмед ділить кухню на дві зони й призначає кожного сина відповідальним за конкретний сектор протягом тижня, де вони наводять порядок вечорами, аби наступного ранку прокинутися в чистоті.

Порядок вдома

"Їхня допомога полегшує моє життя і робить вечори менш напруженими, ніж вони були раніше. Командна робота перетворила мрію на реальність", — говорить жінка у своєму кліпі.

За її словами, ця система має вирішальне значення для збалансування її ролей мами-домогосподарки та домашньої вчительки.

"Коли кожен робить свій внесок, з'являється більше часу на сім'ю, а також більше часу, щоб просто розслабитися і розважитися. Завдяки цьому не так хвилююся через необхідність прибирати будинок й стаю більш емоційно доступною для дітей", — розповіла Ахмед в інтерв'ю Newsweek.

Діти прибирають у холодильнику Фото: TikTok

Втім, її відеоролик отримав неоднозначну реакцію в соціальних мережах. Скептики впевнені, що "діти мають залишатися дітьми" і називають прибирання будинку роботою для дорослих, однак такої думки дотримуватися далеко не всі.

Реакція

"Виховувати здібних дорослих людей незалежно від статі! Мені це подобається", — написала одна з учасниць обговорення.

Інший розповів свою історію: "Хотілося, щоб мої батьки робили так само, але вони навчили старшого сина (мене) всьому, а на середню і молодшу дитину махнули рукою, тому зараз тільки я допомагаю батькам".

Зрештою, Ахмед резюмувала: "Здебільшого людям подобається, що я виховую дітей відповідальними, незалежними й здібними".

Нагадаємо, раніше бесіда між матір'ю, яку звуть Брітні, та її 6-річною донькою підкорила серця багатьох користувачів соціальних мереж. Відповідне відео за лічені дні зібрало понад 10 мільйонів переглядів і безліч вподобань у TikTok.

А от матір з Великої Британії розсміялась, коли почула, яку саме роль зіграє її шестирічний син Майло у різдвяному вертепі. Жінка записала діалог з дитиною на камеру свого телефону. Після публікації цей ролик завірусився у мережі й наступного дня школяр прокинувся справжньою зіркою.