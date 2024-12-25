6-річна дівчинка поставила маму в глухий кут своїм каверзним запитанням про чоловіків (відео)

Брітні стверджує, що її підхід до виховання дітей ґрунтується на розвитку впевненості та індивідуальності.

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Бесіда між матір'ю, яку звуть Брітні, та її 6-річною донькою підкорила серця багатьох користувачів соціальних мереж. Відповідне відео за лічені дні зібрало понад 10 мільйонів переглядів і безліч вподобань у TikTok.

У ролику дівчинка запитує: "Чи обов'язково мати чоловіка?". 34-річна Брітні відповідає: "Ні". Почувши це, дитина посміхається, очевидно, в захваті від почутої новини.

За словами жінки, курйозний діалог виник у розмові про поцілунки.

"Я дивилася фільм, де була сцена поцілунку, що призвело до безглуздої розмови про те, з якого віку це можна робити. Ось чому я почала записувати. 40 років — така її відповідь!" — розповідає матір.

Дівчинка поставила маму в глухий кут своїм каверзним запитанням про чоловіків Фото: TikTok

Хоча реакція дитини була несподіваною, для Брітні цей момент став чимось незвичайним.

"Одразу ж розсміялася, тож далі цього розмова не пішла. Ми часто ведемо відверті діалоги, але я не очікувала на щось подібне", — додала вона в інтерв’ю виданню Newsweek.

Принцип виховання

Брітні стверджує, що її підхід до виховання дітей ґрунтується на розвитку впевненості та індивідуальності.

"Як мати я хочу, щоб мої діти були щасливі, в не зростали з відчуттям, що мають виконувати якусь роль. Прагну направляти й підтримувати їх, скільки вистачить сил. Яке б життя вони не обрали, все залежить від них самих", — пояснює авторка вірусного ролика.

Це відео вразило глядачів, спровокувавши дискусію про незалежність, вибір і виховання дітей без стереотипів та обмежень.

"Якщо серйозно, то це надзвичайно важлива річ, цьому треба вчити дітей, особливо маленьких дівчаток";

"Коли я була дитиною, то плакала перед сном, бо думала, що шлюб обов'язковий";

"Бачу полегшення в очах дитини".

Нагадаємо, раніше матір Харлі Уолтон з Великої Британії розсміялась, коли почула, яку саме роль зіграє її шестирічний син Майло у різдвяному вертепі. Жінка записала діалог з дитиною на камеру свого телефону. Після публікації цей ролик завірусився у TikTok й наступного дня школяр прокинувся справжньою зіркою соцмереж.

Крім того, поки американський конгресмен Джон Роуз зі штату Теннессі виголошував промову в Палаті представників, засуджуючи винесений минулого тижня вирок Дональду Трампу, усі погляди були прикуті до його 6-річного сина Гая Роуза, який сидів позаду. Хлопчик перевершив батька, влаштувавши перед камерами справжнє "німе шоу з викрутасами".