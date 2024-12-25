6-летняя девочка поставила маму в тупик своим каверзным вопросом о мужчинах (видео)

Бритни утверждает, что ее подход к воспитанию детей основывается на развитии уверенности и индивидуальности.

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Беседа между матерью, которую зовут Бритни, и ее 6-летней дочерью покорила сердца многих пользователей социальных сетей. Соответствующее видео за считанные дни собрало более 10 миллионов просмотров и множество лайков в TikTok.

В ролике девочка спрашивает: "Обязательно ли иметь мужа?". 34-летняя Бритни отвечает: "Нет". Услышав это, ребенок улыбается, очевидно, в восторге от услышанной новости.

По словам женщины, курьезный диалог возник в разговоре о поцелуях.

"Я смотрела фильм, где была сцена поцелуя, что привело к бессмысленному разговору о том, с какого возраста это можно делать. Вот почему я начала записывать. 40 лет — таков ее ответ!" — рассказывает мать.

Девочка поставила маму в тупик своим каверзным вопросом о мужчинах Фото: TikTok

Хотя реакция ребенка была неожиданной, для Бритни этот момент стал чем-то необычным.

"Сразу же рассмеялась, поэтому дальше этого разговор не пошел. Мы часто ведем откровенные диалоги, но я не ожидала чего-то подобного", — добавила она в интервью изданию Newsweek.

Принцип воспитания

Бритни утверждает, что ее подход к воспитанию детей основывается на развитии уверенности и индивидуальности.

"Как мать я хочу, чтобы мои дети были счастливы, в не росли с ощущением, что должны выполнять какую-то роль. Стремлюсь направлять и поддерживать их, сколько хватит сил. Какую бы жизнь они не выбрали, все зависит от них самих", — объясняет автор вирусного ролика.

Это видео поразило зрителей, спровоцировав дискуссию о независимости, выборе и воспитании детей без стереотипов и ограничений.

"Если серьезно, то это очень важная вещь, этому надо учить детей, особенно маленьких девочек";

"Когда я была ребенком, то плакала перед сном, потому что думала, что брак обязателен";

"Вижу облегчение в глазах ребенка".

Напомним, ранее мать Харли Уолтон из Великобритании рассмеялась, когда услышала, какую именно роль сыграет ее шестилетний сын Майло в рождественском вертепе. Женщина записала диалог с ребенком на камеру своего телефона. После публикации этот ролик завирусился в TikTok и на следующий день школьник проснулся настоящей звездой соцсетей.

Кроме того, пока американский конгрессмен Джон Роуз из штата Теннесси произносил речь в Палате представителей, осуждая вынесенный на прошлой неделе приговор Дональду Трампу, все взгляды были прикованы к его 6-летнему сыну Гаю Роузу, который сидел позади. Мальчик превзошел отца, устроив перед камерами настоящее "немое шоу с выкрутасами".