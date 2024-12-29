"Моют весь вечер": многодетная мать рассказала, как научила сыновей убирать в доме (видео)

По словам Джамилы, эта система имеет решающее значение для сбалансирования ее ролей мамы-домохозяйки и домашней учительницы.

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35-летняя Джамила Ахмед, мама четверых детей, рассказала своим подписчикам, как ей удалось приучить сыновей к уборке. Когда женщина укладывает своего младшего малыша спать, ее старшие дети, которым 10 и 13 лет соответственно, по вечерам берут на себя ответственность за чистоту и порядок в доме. О своем опыте она рассказала в отдельном видео в TikTok, спровоцировав целую дискуссию.

Ахмед делит кухню на две зоны и назначает каждого сына ответственным за конкретный сектор в течение недели, где они наводят порядок по вечерам, чтобы на следующее утро проснуться в чистоте.

Порядок дома

"Их помощь облегчает мою жизнь и делает вечера менее напряженными, чем они были раньше. Командная работа превратила мечту в реальность", — говорит женщина в своем клипе.

По ее словам, эта система имеет решающее значение для сбалансирования ее ролей мамы-домохозяйки и домашней учительницы.

"Когда каждый вносит свой вклад, появляется больше времени на семью, а также больше времени, чтобы просто расслабиться и развлечься. Благодаря этому не так волнуюсь из-за необходимости убирать дом и становлюсь более эмоционально доступной для детей", — рассказала Ахмед в интервью Newsweek.

Дети убирают в холодильнике Фото: TikTok

Впрочем, ее видеоролик получил неоднозначную реакцию в социальных сетях. Скептики уверены, что "дети должны оставаться детьми" и называют уборку дома работой для взрослых, однако такого мнения придерживаться далеко не все.

Реакция

"Воспитывать способных взрослых людей независимо от пола! Мне это нравится", — написала одна из участниц обсуждения.

Другой рассказал свою историю: "Хотелось, чтобы мои родители делали так же, но они научили старшего сына (меня) всему, а на среднего и младшего ребенка махнули рукой, поэтому сейчас только я помогаю родителям".

В конце концов, Ахмед резюмировала: "В основном людям нравится, что я воспитываю детей ответственными, независимыми и способными".

Напомним, ранее беседа между матерью, которую зовут Бритни, и ее 6-летней дочерью покорила сердца многих пользователей социальных сетей. Соответствующее видео за считанные дни собрало более 10 миллионов просмотров и множество лайков в TikTok.

А вот мать из Великобритании рассмеялась, когда услышала, какую именно роль сыграет ее шестилетний сын Майло в рождественском вертепе. Женщина записала диалог с ребенком на камеру своего телефона. После публикации этот ролик завирусился в сети и на следующий день школьник проснулся настоящей звездой.