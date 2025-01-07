"Бесплодная" женщина с избыточным весом узнала о беременности за 4 часа до родов (фото)

Услышав, что у пациентки не было месячных в течение многих месяцев, врачи организовали для нее ультразвуковое обследование, с помощью которого и удалось подтвердить беременность.

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36-летняя женщина из города Ханчжоу (на востоке Китая), которую зовут Гун, родила ребенка всего через четыре часа после того, как узнала о беременности. Об этом пишет издание SCMP.

Гун обратилась в народную больницу в провинции Чжэцзян с жалобами на гипертонию, но взамен узнала, что находится на восьмом месяце беременности.

Китаянка была шокирована, поскольку ранее медики заявили, что она бесплодна из-за болезни матки. Женщина со своим мужем интересовались процедурой экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), но врачи отказались это делать, настаивая на том, чтобы потенциальная мать сначала похудела. Конкретный вес пациентки в медицинском отчете не указывается, но ее описывают как высокую и полную женщину.

Женщина узнала о беременности и родила ребенка в тот же день Фото: baidu

В начале декабря Гун неожиданно пожаловалась на онемение рук. Осмотр в небольшой клинике зафиксировал высокое кровяное давление, что побудило ее обратиться за помощью в крупный медицинский центр.

Услышав, что у пациентки не было месячных в течение многих месяцев, специалисты организовали для нее ультразвуковое обследование, с помощью которого и удалось подтвердить беременность.

Поскольку состояние Гун было критическим, акушеры провели неотложное кесарево сечение, в результате которого на свет появился мальчик весом 2 кг.

"От момента, когда я узнала, что беременна, до рождения ребенка прошло всего четыре часа", — рассказывает счастливая мать.

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