"Кто-нибудь, объясните": мама заметила что-то странное, когда снимала своего ребенка на видео

Некоторые из зрителей Джастис Тью напуганы увиденной сценой и начали размышлять над тем, можно ли это интерпретировать как паранормальное вмешательство.

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23-летняя Джастис Тью из Айдахо (США) не на шутку испугалась, когда сняла игру своей дочери на видео и заметила, как ее ногу будто что-то тянет за собой. На опубликованной записи можно увидеть ползающую девочку, а одна из ее ног внезапно поднимается в воздух.

"Я смотрела, как она танцует и играет с игрушками, а потом заметила что-то странное в ее движениях, поэтому остановила запись, чтобы пересмотреть еще раз. Немного испугалась и забеспокоилась", — рассказала Тью.

Женщина загрузила видео на TikTok вместе с комментарием на экране: "Призрак только что потянул ее за ногу? Кто-то может это объяснить?". Этот ролик собрал 5,9 миллиона просмотров и множество лайков в TikTok.

Некоторые из зрителей Джастис были напуганы увиденной сценой и начали размышлять над тем, можно ли это интерпретировать как паранормальное вмешательство.

"Ладно, когда такое случается, обычно это означает, что нужно собрать все свои вещи и уехать, как вчера. Надеюсь, это поможет!" — написала девушка, которую зовут Эрика.

Однако некоторые юзеры считают, что спонтанное движение ребенка — это результат того, что он учился ползать и поднял ногу, чтобы стабилизироваться после потери равновесия.

"Похоже, ее второе колено поскользнулось, поэтому девочка пыталась поймать себя, чтобы не упасть. Если это так, то я просто дарю тебе спокойный сон", — написал один из них.

"Она потеряла равновесие и пыталась выпрямиться. Ползание — это важный этап развития, способствующий физическому и когнитивному развитию ребенка, в частности моторной координации и сенсорной обработки", — подтвердил следующий пользователь TikTok.

Напомним, ранее беседа между матерью, которую зовут Бритни, и ее 6-летней дочерью покорила сердца многих пользователей социальных сетей. Соответствующее видео за считанные дни собрало более 10 миллионов просмотров и множество лайков в TikTok.

А вот 35-летняя Джамила Ахмед, мама четверых детей, рассказала своим подписчикам, как ей удалось приучить сыновей к уборке. Когда женщина укладывает своего младшего малыша спать, ее старшие дети, которым 10 и 13 лет соответственно, по вечерам берут на себя ответственность за чистоту и порядок дома.