"Хто-небудь, поясніть": мама помітила щось дивне, коли знімала свою дитину на відео

Дехто з глядачів Джастіс Тью налякані побаченою сценою й почали розмірковувати над тим, чи можна це інтерпретувати як паранормальне втручання.

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23-річна Джастіс Тью з Айдахо (США) не на жарт злякалась, коли зняла гру своєї дочки на відео й помітила, як її ногу ніби щось тягне за собою. На опублікованому записі можна побачити дівчинку, яка повзає, а одна з її ніг раптово підіймається у повітря.

"Я дивилася, як вона танцює і грається з іграшками, а потім помітила щось дивне в її рухах, тому зупинила запис, аби переглянути ще раз. Трохи злякалася та занепокоїлася", — розповіла Тью.

Жінка завантажила відео на TikTok разом з коментарем на екрані: "Привид щойно потягнув її за ногу? Хтось може це пояснити?". Цей ролик зібрав 5,9 мільйона переглядів та безліч вподобайок у TikTok.

Дехто з глядачів Джастіс були налякані побаченою сценою й почали розмірковувати над тим, чи можна це інтерпретувати як паранормальне втручання.

"Гаразд, коли таке трапляється, зазвичай це означає, що потрібно зібрати всі свої речі та виїхати, як учора. Сподіваюся, це допоможе!" — написала дівчина, яку звуть Еріка.

Однак деякі юзери вважають, що спонтанний рух дитини — це результат того, що вона вчилася повзати й підняла ногу, аби стабілізуватися після втрати рівноваги.

"Схоже, її друге коліно посковзнулось, тож дівчинка намагалася зловити себе, щоб не впасти. Якщо це так, то я просто дарую тобі спокійний сон", — написав один з них.

"Вона втратила рівновагу і намагалася випрямитися. Повзання — це важливий етап розвитку, що сприяє фізичному та когнітивному розвитку дитини, зокрема моторної координації та сенсорної обробки", — підтвердив наступний користувач TikTok.

Нагадаємо, раніше бесіда між матір'ю, яку звуть Брітні, та її 6-річною донькою підкорила серця багатьох користувачів соціальних мереж. Відповідне відео за лічені дні зібрало понад 10 мільйонів переглядів і безліч вподобань у TikTok.

А от 35-річна Джаміла Ахмед, мама чотирьох дітей, розказала своїм підписникам, як їй вдалось привчити синів до прибирання. Коли жінка вкладає свого молодшого малюка спати, її старші діти, який 10 і 13 років відповідно, вечорами беруть на себе відповідальність за чистоту та порядок вдома.