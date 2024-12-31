Беременная женщина призналась, что вынашивает "ирландскую тройню": что это значит (фото)

В феврале 2024 года Эшли Си преждевременно родила двойню, а теперь ее младшие дети ждут появления братика или сестрички.

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31-летняя Эшли Си родом из Род-Айленда (США) ошеломила пользователей социальных сетей, признавшись, что всего за 12 месяцев стала мамой аж трех детей. Об этом женщина рассказала в Instagram.

Американка призналась, что ее ролик задумывался как беззаботный ответ на популярный тренд объявлений о беременности: она использовала строчку из хип-хоп песни "BedRock" 2009 года: "Дай мне подумать, видимо, моя очередь".

"Хотела присоединиться к веселью, но, будучи уже второй раз беременной в 2024 году, решила снять этот ролик. Это была шутка, но очень похожа на правду", — сказала Эшли.

В феврале 2024 года мама преждевременно родила двойню, а теперь ее младшие дети ждут появления братика или сестрички. Это означает, что у Си будет трое детей, рожденных в течение 12 месяцев, то есть так называемая "ирландская тройня".

Эшли Си станет мамой троих детей Фото: Instagram

Появление третьего ребенка стало для Эшли неожиданностью. Она почувствовала тревогу и страх, как только увидела положительный тест на беременность.

Это видео завирусилось в Instagram, собрав 8,5 миллиона просмотров и 104 тыс. лайков. Сотни пользователей выразили свое удивление, однако далеко не все до конца поняли, что такое "ирландская тройня".

"Понимаю тебя. Была беременна с 2018 по 2022 год, три ребенка буквально спина к спине", — призналась одна из участниц обсуждения.

Другая написала: "Забеременела через 6 месяцев после родов. Не могу представить, что у тебя это произошло после двойни! Благословляю, девочка".

Напомним, ранее Фокус писал, что 23-летняя Джастис Тью из Айдахо (США) не на шутку испугалась, когда сняла игру своей дочери на видео и заметила, как ее ногу будто что-то тянет за собой. На опубликованной записи можно увидеть ползающую девочку, а одна из ее ног внезапно поднимается в воздух.

А вот 35-летняя Джамила Ахмед, мама четверых детей, рассказала своим подписчикам, как ей удалось приучить сыновей к уборке. Когда женщина укладывает своего младшего малыша спать, ее старшие дети, которым 10 и 13 лет соответственно, по вечерам берут на себя ответственность за чистоту и порядок дома.