Женщина отказалась прервать беременность и родила идентичную тройню (фото)

Шеннон предупредили, что одному из трех малышей может не хватить питания, а сама она вряд ли сумеет выносить детей до необходимого срока.

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29-летняя Шеннон Пейдж и ее муж Эйс из Великобритании долго не могли зачать ребенка традиционным способом и решили попробовать экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО). Процедура прошла успешно, и вскоре пара узнала, что у них будет тройня. Из-за опасности врачи советовали будущей матери прервать беременность, но она отказалась. Об этом пишет издание Daily Mail.

После ультразвукового исследования на девятой неделе медики подтвердили, что женщина ждет идентичных близнецов. Подобные беременности случаются крайне редко — один раз на двести миллионов. Поскольку была одна плацента на трех эмбрионов, медики предложили супругам не рисковать и прервать одну из беременностей, ведь плод мог не дожить до родов.

В частности, Шеннон предупредили, что одному из трех малышей может не хватить питания, а сама она вряд ли сумеет выносить детей до необходимого срока. Впрочем, родители отказались прерывать беременность. Они переехали поближе к перинатальному центру и надеялись на лучшее.

Шеннон родила тройню Фото: SWNS

Вопреки всем прогнозам, Пейдж доносила тройню до срока в 29 недель. Близнецы родились лишь на 10 недель раньше установленной даты. Первые месяцы жизни они провели в инкубаторах, питаясь через трубки. Однако все прошло хорошо. Счастливая пара вместе с сыновьями-близнецами — Альо, Крузом и Энцо — на Рождество вернулись домой.

Напомним, ранее Фокус писал, что 30-летняя Ханна Кармак из США не на шутку испугалась, узнав, что одновременно вынашивает четверых детей. Однако, как выяснилось чуть позже, главный сюрприз ждал ее впереди.

А вот 55-летняя Бет Хобсон из Манчестера (Великобритания) бросила вызов врачам, которые говорили, что у нее никогда не будет детей, и после 29 попыток ЭКО родила троих детей. Женщина не скрывает: хотела доказать всем, что они ошибаются — и создать большую семью можно в любом возрасте.