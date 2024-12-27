Жінка відмовилася перервати вагітність і народила ідентичну трійню (фото)

Шеннон попередили, що одному з трьох малюків може не вистачити харчування, а сама вона навряд чи зуміє виносити дітей до необхідного терміну.

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29-річна Шеннон Пейдж та її чоловік Ейс з Великої Британії довго не могли зачати дитину традиційним способом і вирішили спробувати екстракорпоральне запліднення (ЕКЗ). Процедура пройшла успішно, і невдовзі пара дізналась, що у них буде трійня. Через небезпеку лікарі радили майбутній матері перервати вагітність, але вона відмовилась. Про це пише видання Daily Mail.

Після ультразвукового дослідження на дев'ятому тижні медики підтвердили, що жінка чекає ідентичних близнюків. Подібні вагітності трапляються вкрай рідко — один раз на двісті мільйонів. Оскільки була одна плацента на трьох ембріонів, медики запропонували подружжю не ризикувати й перервати одну з вагітностей, адже плід міг не дожити до пологів.

Зокрема, Шеннон попередили, що одному з трьох малюків може не вистачити харчування, а сама вона навряд чи зуміє виносити дітей до необхідного терміну. Втім, батьки відмовилися переривати вагітність. Вони переїхали ближче до перинатального центру і сподівались на краще.

Шеннон народила трійню Фото: SWNS

Всупереч усім прогнозам, Пейдж доносила трійню до терміну в 29 тижнів. Близнюки народилися лише на 10 тижнів раніше встановленої дати. Перші місяці життя вони провели в інкубаторах, харчуючись через трубки. Однак усе пройшло добре. Щаслива пара разом із синами-близнюками — Альо, Крузом і Енцо — на Різдво повернулися додому.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що 30-річна Ханна Кармак із США не на жарт злякалася, дізнавшись, що одночасно виношує чотирьох дітей. Однак, як з’ясувалося трохи пізніше, головний сюрприз чекав на неї попереду.

А от 55-річна Бет Хобсон з Манчестера (Велика Британія) кинула виклик лікарям, які казали, що у неї ніколи не буде дітей, й після 29 спроб ЕКЗ народила трьох дітей. Жінка не приховує: хотіла довести усім, що вони помиляються — і створити велику сім'ю можна у будь-якому віці.