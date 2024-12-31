Вагітна жінка зізналась, що виношує "ірландську трійню": що це означає (фото)

У лютому 2024 року Ешлі Сі передчасно народила двійню, а тепер її молодші діти чекають на появу братика чи сестрички.

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31-річна Ешлі Сі родом з Род-Айленду (США) приголомшила користувачів соціальних мереж, зізнавшись, що всього за 12 місяців стала мамою аж трьох власних дітей. Про це жінка розповіла в Instagram.

Американка зізналась, що її ролик задумувався як безтурботна відповідь на популярний тренд оголошень про вагітність: вона використала рядок з хіп-хоп пісні "BedRock" 2009 року: "Дай мені подумати, мабуть, моя черга".

"Хотіла приєднатися до веселощів, але, бувши вже вдруге вагітною у 2024 році, вирішила зняти цей ролик. То був жарт, але дуже схожий на правду", — сказала Ешлі.

У лютому 2024 року мама передчасно народила двійню, а тепер її молодші діти чекають на появу братика чи сестрички. Це означає, що у Сі буде троє дітей, народжених протягом 12 місяців, тобто так звана "ірландська трійня".

Ешлі Сі стане мамою трьох дітей Фото: Instagram

Поява третьої дитини стала для Ешлі несподіванкою. Вона відчула тривогу і страх, щойно побачила позитивний тест на вагітність.

Це відео завірусилось в Instagram, зібравши 8,5 мільйонів переглядів і 104 тис. вподобань. Сотні користувачів висловили своє здивування, однак далеко не всі не кінця зрозумів, що таке "ірландська трійня".

"Розумію тебе. Була вагітна з 2018 по 2022 рік, три дитини буквально спина до спини", — зізналась одна з учасниць обговорення.

Інша написала: "Завагітніла через 6 місяців після пологів. Не можу уявити, що в тебе це сталося після двійні! Благословляю, дівчинко".

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що 23-річна Джастіс Тью з Айдахо (США) не на жарт злякалась, коли зняла гру своєї дочки на відео й помітила, як її ногу ніби щось тягне за собою. На опублікованому записі можна побачити дівчинку, яка повзає, а одна з її ніг раптово підіймається у повітря.

А от 35-річна Джаміла Ахмед, мама чотирьох дітей, розказала своїм підписникам, як їй вдалось привчити синів до прибирання. Коли жінка вкладає свого молодшого малюка спати, її старші діти, який 10 і 13 років відповідно, вечорами беруть на себе відповідальність за чистоту та порядок вдома.