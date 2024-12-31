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Вагітна жінка зізналась, що виношує "ірландську трійню": що це означає (фото)

Вагітність нестандартною трійнею, ірландська трійня, вагітність, народження дітей, пологи, цікаві історії
Фото: Instagram | 31-річна Ешлі Сі стане мамою трьох дітей

У лютому 2024 року Ешлі Сі передчасно народила двійню, а тепер її молодші діти чекають на появу братика чи сестрички.

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31-річна Ешлі Сі родом з Род-Айленду (США) приголомшила користувачів соціальних мереж, зізнавшись, що всього за 12 місяців стала мамою аж трьох власних дітей. Про це жінка розповіла в Instagram.

Американка зізналась, що її ролик задумувався як безтурботна відповідь на популярний тренд оголошень про вагітність: вона використала рядок з хіп-хоп пісні "BedRock" 2009 року: "Дай мені подумати, мабуть, моя черга".

"Хотіла приєднатися до веселощів, але, бувши вже вдруге вагітною у 2024 році, вирішила зняти цей ролик. То був жарт, але дуже схожий на правду", — сказала Ешлі.

У лютому 2024 року мама передчасно народила двійню, а тепер її молодші діти чекають на появу братика чи сестрички. Це означає, що у Сі буде троє дітей, народжених протягом 12 місяців, тобто так звана "ірландська трійня".

Вагітність нестандартною трійнею, ірландська трійня, вагітність, народження дітей, пологи, цікаві історії Fullscreen
Ешлі Сі стане мамою трьох дітей
Фото: Instagram

Поява третьої дитини стала для Ешлі несподіванкою. Вона відчула тривогу і страх, щойно побачила позитивний тест на вагітність.

Це відео завірусилось в Instagram, зібравши 8,5 мільйонів переглядів і 104 тис. вподобань. Сотні користувачів висловили своє здивування, однак далеко не всі не кінця зрозумів, що таке "ірландська трійня".

  • "Розумію тебе. Була вагітна з 2018 по 2022 рік, три дитини буквально спина до спини", — зізналась одна з учасниць обговорення.
  • Інша написала: "Завагітніла через 6 місяців після пологів. Не можу уявити, що в тебе це сталося після двійні! Благословляю, дівчинко".

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що 23-річна Джастіс Тью з Айдахо (США) не на жарт злякалась, коли зняла гру своєї дочки на відео й помітила, як її ногу ніби щось тягне за собою. На опублікованому записі можна побачити дівчинку, яка повзає, а одна з її ніг раптово підіймається у повітря.

А от 35-річна Джаміла Ахмед, мама чотирьох дітей, розказала своїм підписникам, як їй вдалось привчити синів до прибирання. Коли жінка вкладає свого молодшого малюка спати, її старші діти, який 10 і 13 років відповідно, вечорами беруть на себе відповідальність за чистоту та порядок вдома.