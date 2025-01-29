35-летняя беременная женщина удивилась, услышав комментарий врача о ее возрасте (видео)

Анна была шокирована, когда узнала, что 35-летних женщин считают "старыми" для беременности. Однако, по ее наблюдениям, молодые девушки тоже чувствуют, что к ним относятся не в соответствии с их возрастом.

Related video

Анна из Сан-Фернандо (Калифорния, США), которая находится на 31 неделе беременности, пришла к врачу на консультацию и была очень удивлена, когда услышала странный комментарий о своей внешности. Реакцией на это она поделилась на своей странице в TikTok, наложив фильтр, который покрыл кожу ее лица мелкими морщинами, чтобы выглядеть значительно старше.

"POV: вам скоро исполнится 35 лет, вы на 31-й неделе беременности. Врач говорит: "Возможно, придется перенести роды из-за вашего возраста", — отмечала автор ролика в описании.

Она удивилась, услышав эти слова, и была расстроена, что решение о планировании родов приняли без ее согласия. "Я сказала, что со всем уважением отклоняю предложение и хотела бы дождаться естественных родов или по крайней мере до достижения 40-недельного срока беременности", — вспоминает Анна

Кстати, по данным статистики, большинство родов в США приходится на женщин в возрасте от 20 до 39 лет.

Анна удивилась, когда услышала комментарий врача о своем возрасте Фото: TikTok

Этот ролик вызвал широкую дискуссию в интернете. Другие матери в комментариях поделились похожим опытом.

"Та же самая история, сестра! Мне 37 и, черт возьми, такое впечатление, что надо собирать вещи в доме престарелых, а не иметь ребенка", — написала одна из участниц обсуждения.

Анна утверждает, что была шокирована, когда поняла, что 35-летних женщин считают "старыми" для беременности. Однако, по ее наблюдениям, молодые девушки тоже чувствуют, что к ним относятся не в соответствии с их возрастом.

"Я получила огромное количество комментариев от многих беременных женщин в возрасте до двадцати лет, которые говорили, что к ним относятся как к подросткам, потому что они считаются слишком молодыми", — добавила американка в интервью Newsweek.

Напомним, молодая мама Николь Гербер решилась на домашние роды. В тот день она не обращала внимания на то, что происходило вокруг, но потом решила пересмотреть видеозапись и заметила кое-что интересное. Как выяснилось, ее собака, Пенни, присутствовала на протяжении всего процесса.

А вот 36-летняя женщина из города Ханчжоу (на востоке Китая), которую зовут Гун, родила ребенка всего через четыре часа после того, как узнала о беременности. Услышав, что у пациентки не было месячных в течение многих месяцев, врачи организовали для нее ультразвуковое обследование, с помощью которого и удалось подтвердить беременность.