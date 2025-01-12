Неожиданно стала мамой: женщина до последнего не знала, что беременна

Женщина подумала, что заболела, но внезапно оказалось, что ей пора рожать.

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Кейли Тилли помахала на своим воспитанникам, пока их мамы забирали их домой на праздничные каникулы. Это был канун Рождества, и вид их восторженных маленьких лиц делал ее работу воспитателем еще более приятной. Об этом пишет Мirror.

Кейли любила свою работу и своих коллег, с которыми она наслаждалась потрясающим праздничным вечером 7 декабря.

Оглядываясь назад, можно сказать, что ее 2024 год был замечательным. В июле она несколько дней была в Дублине со своим парнем, работником благотворительной организации Ником Джерромом, и несколькими друзьями. Затем она была будто в раю, когда они с Ником отправились в Турцию в октябре.

Она говорит: "Когда мы с Ником вернулись домой после нашей поездки, меня начало тошнить и начались спазмы в теле. Я чувствовала себя так ужасно, что обратилась за консультацией к врачу онлайн, который сказал, что это, вероятно, ротовирус. К счастью, это прошло через несколько дней".

Она говорит, что полностью выздоровела к Рождеству: "План был остаться у Ника, а после того, как мы проснемся и откроем подарки, мы все пойдем в паб на ужин и выпьем с нашими семьями".

Но в Рождество Кейли проснулась в агонии.

"Было 11 утра, и как только я встала с кровати, я поняла, что что-то не так", — говорит она.

Почувствовав, как что-то течет по ее ноге, она бросилась в туалет и поняла, что это кровь.

"Сначала я подумала, что у меня, должно быть, начались критический дни. У меня был нерегулярный цикл в течение многих лет, иногда месяцами ничего не было".

Но кровотечение продолжалось, становясь сильнее, а боль была намного сильнее, чем менструальные спазмы.

Ник вмешивается: "Я зашел в ванную, чтобы посмотреть, что происходит, так как она так долго там находилась. Я сразу увидел, что она напугана. Я не знала, что происходит, поэтому позвала маму Карен".

Ее партнер позвонил по номеру 111, и через 30 минут приехала скорая помощь". Испытывая боль и ужас, Кейли пыталась сохранять спокойствие.

"Я не могла ничего видеть , но слышала слова "роды" и "схватки". "Сегодня у вас будет ребенок", — делится девушка.

Как рассказала Кейли, они не всегда пользовались контрацепцией, но ее живот все еще был абсолютно плоским, и она не набрала ни килограма.

"Не было ни утренней тошноты, ни странных позывов. Мои месячные были нерегулярными, но они у меня были. Должно быть, какая-то ошибка", — подумала она, потому что это было абсолютно невозможно".

Тем временем Ник все еще был снаружи, паникуя и не имея ни малейшего представления о том, что происходит.

Спустя долгие часы девушке удалось родить. Бедной Кейли требовались переливания крови, капельницы и лекарства для лечения проблем с почками и печенью.

"Это было нелегко. Но видеть, как Ник держит свою первую дочь, а мама держит своего первого внука, было волшебно", — говорит она.

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А вот 35-летняя Джамила Ахмед, мама четверых детей, рассказала своим подписчикам, как ей удалось приучить сыновей к уборке. Когда женщина укладывает своего младшего малыша спать, ее старшие дети, которым 10 и 13 лет соответственно, по вечерам берут на себя ответственность за чистоту и порядок дома.