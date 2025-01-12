Несподівано стала мамою: жінка до останнього не знала, що вагітна

Жінка подумала, що захворіла, але раптово виявилося, що їй пора народжувати.

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Кейлі Тіллі помахала на своїм вихованцям, поки їхні мами забирали їх додому на святкові канікули. Це був переддень Різдва, і вигляд їхніх захоплених маленьких облич робив її роботу вихователем ще приємнішою. Про це пише Мirror.

Кейлі любила свою роботу і своїх колег, з якими вона насолоджувалася приголомшливим святковим вечором 7 грудня.

Озираючись назад, можна сказати, що її 2024 рік був чудовим. У липні вона кілька днів була в Дубліні зі своїм хлопцем, працівником благодійної організації Ніком Джерромом, і кількома друзями. Потім вона була ніби в раю, коли вони з Ніком вирушили до Туреччини в жовтні.

Вона каже: "Коли ми з Ніком повернулися додому після нашої поїздки, мене почало нудити і почалися спазми в тілі. Я почувалася так жахливо, що звернулася по консультацію до лікаря онлайн, який сказав, що це, ймовірно, ротовирус. На щастя, це минуло за кілька днів".

Вона каже, що повністю одужала до Різдва: "План був залишитися в Ніка, а після того, як ми прокинемося і відкриємо подарунки, ми всі підемо в паб на вечерю і вип'ємо з нашими сім'ями".

Але на Різдво Кейлі прокинулася в агонії.

"Було 11 ранку, і щойно я встала з ліжка, я зрозуміла, що щось не так", — каже вона.

Відчувши, як щось тече по її нозі, вона кинулася в туалет і зрозуміла, що це кров.

"Спочатку я подумала, що в мене, мабуть, почалися критичні дні. У мене був нерегулярний цикл протягом багатьох років, іноді місяцями нічого не було".

Але кровотеча тривала, стаючи сильнішою, а біль був набагато сильнішим, ніж менструальні спазми.

Нік втручається: "Я зайшов у ванну, щоб подивитися, що відбувається, оскільки вона так довго там перебувала. Я відразу побачив, що вона налякана. Я не знала, що відбувається, тому покликала маму Карен".

Її партнер зателефонував за номером 111, і через 30 хвилин приїхала швидка допомога". Відчуваючи біль і жах, Кейлі намагалася зберігати спокій.

"Я не могла нічого бачити, але чула слова "пологи" і "перейми". "Сьогодні у вас буде дитина", — ділиться дівчина.

Як розповіла Кейлі, вони не завжди користувалися контрацепцією, але її живіт все ще був абсолютно плоским, і вона не набрала жодного кілограма.

"Не було ні ранкової нудоти, ні дивних позивів. Мої місячні були нерегулярними, але вони в мене були. Мабуть, якась помилка", — подумала вона, бо це було абсолютно неможливо".

Тим часом Нік усе ще був зовні, панікуючи і не маючи жодного уявлення про те, що відбувається.

Через довгі години дівчині вдалося народити. Бідолашній Кейлі були потрібні переливання крові, крапельниці та ліки для лікування проблем із нирками і печінкою.

"Це було нелегко. Але бачити, як Нік тримає свою першу дочку, а мама тримає свого першого онука, було чарівно", — каже вона.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що 23-річна Джастіс Тью з Айдахо (США) не на жарт злякалася, коли зняла гру своєї доньки на відео і помітила, як її ногу ніби щось тягне за собою. На опублікованому записі можна побачити дівчинку, яка повзає, а одна з її ніг раптово піднімається в повітря.

А ось 35-річна Джаміла Ахмед, мама чотирьох дітей, розповіла своїм підписникам, як їй вдалося привчити синів до прибирання. Коли жінка вкладає свого молодшого малюка спати, її старші діти, яким 10 і 13 років відповідно, вечорами беруть на себе відповідальність за чистоту і порядок вдома.