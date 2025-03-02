Хлопчик сказав вітчиму 4 слова: після цього у кімнаті застигла німа пауза (відео)

Сарі та її партнерові ця цитата нагадала про фільм з Брюсом Віллісом "Шосте чуття", в якому юна Хейлі Джоел Осмент також промовляє аналогічну репліку.

Related video

Сара Коллінз думала, що знімає на камеру милу сімейну сцену на дивані з сином Бекхема і його вітчимом, але в результаті зафіксувала щось інше. Цей курйозний ролик миттєво став вірусним, зібравши мільйонну аудиторію у TikTok.

Хлопчик у кадрі прошепотів лише чотири слова: "Я бачу мертвих людей". Сарі та її партнерові ця цитата нагадала про фільм з Брюсом Віллісом "Шосте чуття", в якому юна Хейлі Джоел Осмент також промовляє вищезгадану репліку. "Ми як міленіали виросли на цьому фільмі, тому одразу ж злякалися", — ділиться своїми емоціями Коллінз.

Вони були стурбовані тим, де чотирирічна дитина могла побачити цю картину, бо самостійного доступу до вибору контенту в нього не було. Однак розгадка виявилась дуже простою.

"Бекхем здав свого старшого брата, який таємно слухав Кендріка Ламара, в одному з хітів якого ("Не такі, як ми") є відповідний рядок. На щастя, він не бачив мертвих людей і не дивився страшні фільми", — розповіла Коллінз в інтерв'ю Newsweek.

Це відео з хлопчиком і кумедною реакцією його вітчима зібрало понад 6,8 мільйона переглядів у TikTok.

Коллінз дуже сподівається, що популярний ролик допоможе їм знайти донора. Як з’ясувалось, у віці двох тижнів хлопчикові видалили обидві нирки. Перші 11 місяців свого життя він провів у відділенні інтенсивної терапії в Канзас-Сіті. Зараз сім'я шукає живого донора з другою групою крові. Якщо хтось може допомогти розумному та веселому хлопчику, його мама буде щасливою почути про це.

Нагадаємо, 26-річна Клаудія Манська продемонструвала результати свого підходу до виховання: вона з перших днів життя долучала дитину до книг, а не до гаджетів. У популярному відео, опублікованому в Instagram, її 14-місячна донька бавиться з виданнями та радісно белькоче.

А от Клаудія Мерсер з Портленда (штат Орегон, США) одного разу прокинулась від сповіщення на телефоні. Вона отримала відео з домашньої камери, яке зафіксувало її 12-річного сина Девіна, котрий о 2:30 ночі робив замовлення з McDonald's. Поділившись цією історією у TikTok, американка викликала великий резонанс, набравши велику кількість переглядів, вподобань та коментарів.