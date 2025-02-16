Мама читала дитині книги з першого дня життя: що її вразило через рік (фото)

Мама-домогосподарка, яка живе в штаті Юта (США), щодня читає дитині перед сном, витрачаючи на це близько 10-15 хвилин, а також завжди бере книги з собою, куди б вони з дочкою не пішли.

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26-річна Клаудія Манська показала, що буде, якщо з перших днів життя зацікавлювати малюків книгами, а не проведенням часу перед екраном. У вірусному відео, опублікованому в Instagram, її 14-місячна донька мирно грається у своїй кімнаті в оточенні книжок, видаючи смішний дитячий лепет.

"Замінила екран на книжки — це правильне рішення. Вирішила не давати Софії в руки ґаджетів упродовж перших двох років. Ілюстровані видання, як на мене, кращий варіант", — зазначає Клаудія.

Книга як хобі

Мама-домогосподарка, яка живе в штаті Юта (США), щодня читає дитині перед сном, витрачаючи на це близько 10-15 хвилин, а також завжди бере книги з собою, куди б вони з дочкою не пішли.

"Донька любить видавати звуки тварин, яких бачить на сторінках. Її улюблені видання часто змінюються. Якщо якесь з них дуже сподобається, то може перечитувати його щонайменше 30 разів за кілька днів", – розповіла Манська в інтерв’ю виданню Newsweek.

Читання важливе

Експертка з питань виховання дітей Ана Азнар розповіла, чому читання корисне для немовлят.

"По-перше, коли ми читаємо дитині, то зазвичай тримаємо її на руках, гладимо, підтримуємо тісний контакт і приділяємо всю свою увагу. Це зміцнює зв'язок між вами. По-друге, у такий спосіб допомагаємо дитині розвивати мовленнєві навички, вивчаючи нові слова, копіюючи звуки й показуючи картинки. Зрештою, це збільшує шанси на успішність у школі", — стверджує жінка.

Дитина залюбки читає книжки Фото: TikTok

Це підтверджує й Клаудія. За її словами, нове хобі допомагає дитині швидше розвиватися. "Ми хотіли навчити її самостійності, тому запровадили тиху годину, а книги стали важливою частиною цього процесу. Помітили, що видання розпалюють її цікавість — вона обожнює відкривати для себе щось нове і вже вчиться встановлювати причинно-наслідкові зв'язки. Думаю, що книги — це дивовижний інструмент, який багато хто недооцінює", — резюмує матір.

Вона отримала багато підтримки в інтернеті.

Один глядач у коментарях написав: "Чудове виховання. Допитливість — це наріжний камінь навчання".

"Наша маленька донечка така ж. Я щаслива бачити, як вона насолоджується книжками", — поділилась інша мама.

Нагадаємо, молодий батько Вільям Зандстра з Вашингтона (США) знайшов чим зайняти своїх мальків, аби трохи подрімати й набратися сил.

А от 35-річний батько на прізвище Чжан з міста Чженчжоу, що у центральному Китаї, розв'язав проблему телефонної залежності у своїй родині, перетворивши будинок на іграшковий замок. Зокрема, чоловік використав труби витяжки для виготовлення рожевого дракона, чим підкорив серця багатьох користувачів мережі.