Батько зробив з будинку казковий замок, щоб його дочка не сиділа у телефоні (фото, відео)

Чоловік помітив, що дитина проводить надто багато часу перед екранами, і вирішив в такий спосіб позмагатися за її увагу.

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35-річний батько на прізвище Чжан з міста Чженчжоу, що у центральному Китаї, розв'язав проблему телефонної залежності у своїй родині, перетворивши будинок на іграшковий замок. Зокрема, чоловік використав труби витяжки для виготовлення рожевого дракона, чим підкорив серця багатьох користувачів мережі. Огляд його творчих робіт опублікувала телерадіокомпанія Henan Broadcasting System у Weibo.

"Я не дозволяю доньці Ніні постійно користуватися телефоном чи планшетом, але потрібно запропонувати їй альтернативні заняття. Іграшки ідеально підходять для дитини віком близько 3-4 років", — пояснив Чжан свою мотивацію.

Він помітив, що дитина проводить надто багато часу перед екранами, і вирішив виготувати саморобні іграшки (загалом майже 300), щоб позмагатися за її увагу. Серед іншого змайстрував залізничну колію, перетворив двері на гру в тетріс, а електрощиток у стіні – на чарівну "мишачу нору Міккі Мауса", де стоїть рожевий стіл, блакитний стілець, лампа та телевізор.

Чоловік використав труби витяжки для виготовлення рожевого дракона Фото: Douyin

На сторінку китайця у мережі Douyin під назвою "Creative Fun Brother" підписано понад 3 мільйони користувачів. Вони хвалять кумира за чудові ідеї та креативність.

"Заохочуйте таких батьків мати більше дітей";

"Я хочу, щоб у моєї дитини був такий тато";

"Видаліть це, будь ласка! Якщо вихователька моєї дитини побачить це, то обов’язково попросить зробити щось подібне. Я досі травмована останнім випадком, коли довелось зводити паперовий будиночок".

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що батьки двох дітей, які розбили скляну скульптуру вартістю 50 000 фунтів стерлінгів, створену за зразком знаменитого замку Діснея, вибачилися і пообіцяли взяти на себе відповідальність за ремонт.

А от Джим Бішоп зі США побудував гігантський замок зі шпилем у вигляді вогнедишного дракона, щоб довести, що його злий учитель помилявся щодо нього.