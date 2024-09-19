Отец сделал из дома сказочный замок, чтобы его дочь не сидела в телефоне (фото, видео)

Мужчина заметил, что девочка проводит слишком много времени перед экранами, и решил таким образом побороться за ее внимание.

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35-летний отец по фамилии Чжан из города Чжэнчжоу, что в центральном Китае, решил проблему телефонной зависимости в своей семье, превратив дом в игрушечный замок. В частности, мужчина использовал трубы вытяжки для изготовления розового дракона, чем покорил сердца многих пользователей сети. Обзор его творческих работ опубликовала телерадиокомпания Henan Broadcasting System в Weibo.

"Я не позволяю дочери Нине постоянно пользоваться телефоном или планшетом, но нужно предложить ей альтернативные занятия. Игрушки идеально подходят для ребенка в возрасте около 3-4 лет", — объяснил Чжан свою мотивацию.

Он заметил, что девочка проводит слишком много времени перед экранами, и решил изготовить самодельные игрушки (всего почти 300), чтобы посоревноваться за ее внимание. Среди прочего смастерил железнодорожные пути, превратил дверь в игру в тетрис, а электрощиток — в волшебную "мышиную нору Микки Мауса", где стоит розовый стол, стул, лампа и телевизор.

Мужчина использовал трубы вытяжки для изготовления розового дракона Фото: Douyin

На страницу китайца в сети Douyin под названием "Creative Fun Brother" подписано более 3 миллионов пользователей. Они хвалят кумира за отличные идеи и креативность.

"Поощряйте таких родителей иметь больше детей";

"Я хочу, чтобы у моего ребенка был такой папа";

"Удалите это, пожалуйста! Если воспитательница моего ребенка увидит это, то обязательно попросит сделать что-то подобное. Я до сих пор травмирована последним случаем, когда пришлось строить бумажный домик".

Напомним, ранее Фокус писал, что родители двух детей, которые разбили стеклянную скульптуру стоимостью 50 000 фунтов стерлингов, созданную по образцу знаменитого замка Диснея, извинились и пообещали взять на себя ответственность за ремонт.

А вот Джим Бишоп из США построил гигантский замок со шпилем в виде огнедышащего дракона, чтобы доказать, что его злой учитель ошибался насчет его.