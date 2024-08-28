Играли в догонялки: двое детей разбили стеклянный замок Disney за 50 тысяч фунтов (фото)

Замок Золушки был создан испанским стеклодувом Мигелем Аррибасом. Работа весит 60 кг и стоит около 50 000 фунтов стерлингов, а шпили сделаны из золота в 24 карата.

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Родители двух детей, которые разбили стеклянную скульптуру стоимостью 50 000 фунтов стерлингов, созданную по образцу знаменитого замка Диснея, извинились и пообещали взять на себя ответственность за ремонт. Об инциденте, который произошел в 2020 году, вспоминает The Mirror.

Двое детей, посетивших Шанхайский музей стекла в Китае, играли в догонялки. Они разбили замок стоимостью 50 000 фунтов стерлингов на кусочки, гоняясь друг за другом по выставке и перелезая через защитный барьер.

Замок "Фантазия" — самый большой в мире замок из стекла, созданный испанским стеклодувом Мигелем Аррибасом по мотивам культового замка Золушки на курорте Walt Disney World. Работа весит 60 кг и стоит около 50 000 фунтов стерлингов, а шпили сделаны из золота в 24 карата. По словам Мануэля Аррибаса, соучредителя компании Arribas Brothers, сети магазинов стекла и хрусталя в парках Диснея по всему миру, на ее создание художник потратил 500 часов.

Работа весит 60 кг и стоит около 50 000 фунтов стерлингов, а шпили сделаны из золота в 24 карата Фото: AsiaWire/Youyouyuan

Замок был подарен музею в 2016 году в честь его пятилетия, но в 2020 году сотрудники объявили о его повреждении. В сообщении говорится, что двое детей, посещавших музей, в погоне друг за другом перешагнули через поясной барьер и столкнулись с витриной, в результате чего витрина упала, а замок разрушился. Главный шпиль был сломан, а другие секции получили различные повреждения, но музей не раскрыл точную стоимость разбитого экспоната.

Музей связался с художниками, чтобы попытаться организовать ремонтные работы, но они не смогли быстро приехать в Китай из-за ограничений на поездки, введенных в связи с коронавирусным кризисом. Шанхайский музей стекла призвал посетителей соблюдать правила и воздерживаться от бега и перешагивания через защитные ограждения, а также принес извинения посетителям, которые не смогут увидеть его коллекцию в полном объеме.

Издание отмечает, что компания, построившая замок, — Arribas Brothers — была основана братьями и сестрами Томасом и Альфонсо, которые вели семейный бизнес по выдуванию стекла в Испании и были приглашены представлять свою страну на Всемирной выставке в 1964 году, где они познакомились с Уолтом Диснеем. Он был впечатлен их работой и пригласил их открыть магазин в Диснейленде в 1967 году, а теперь у них есть магазины в Диснейлендах по всему миру.

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