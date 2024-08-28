Грали в доганялки: двоє дітей розбили скляний замок Disney за 50 тисяч фунтів (фото)

Замок Попелюшки був створений іспанським склодувом Мігелем Аррібасом. Робота важить 60 кг і коштує близько 50 000 фунтів стерлінгів, а шпилі зроблені із золота у 24 карати.

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Батьки двох дітей, які розбили скляну скульптуру вартістю 50 000 фунтів стерлінгів, створену за зразком знаменитого замку Діснея, вибачилися і пообіцяли взяти на себе відповідальність за ремонт. Про інцидент, який стався 2020 року, згадує The Mirror.

Двоє дітей, які відвідали Шанхайський музей скла в Китаї, грали в догонялки. Вони розбили замок вартістю 50 000 фунтів стерлінгів на шматочки, ганяючись один за одним виставкою і перелазячи через захисний бар'єр.

Замок "Фантазія" — найбільший у світі замок зі скла, створений іспанським склодувом Мігелем Аррібасом за мотивами культового замку Попелюшки на курорті Walt Disney World. Робота важить 60 кг і коштує близько 50 000 фунтів стерлінгів, а шпилі зроблені із золота у 24 карати. За словами Мануеля Аррібаса, співзасновника компанії Arribas Brothers, мережі магазинів скла і кришталю в парках Діснея по всьому світу, на її створення художник витратив 500 годин.

Робота важить 60 кг і коштує близько 50 000 фунтів стерлінгів, а шпилі зроблені із золота в 24 карати Фото: AsiaWire/Youyouyuan

Замок подарували музею 2016 року на честь його п'ятиріччя, але 2020 року співробітники оголосили про його пошкодження. У повідомленні йдеться про те, що двоє дітей, які відвідували музей, у гонитві один за одним переступили через поясний бар'єр і зіткнулися з вітриною, унаслідок чого вітрина впала, а замок зруйнувався. Головний шпиль було зламано, а інші секції зазнали різних пошкоджень, але музей не розкрив точної вартості розбитого експоната.

Музей зв'язався з художниками, щоб спробувати організувати ремонтні роботи, але вони не змогли швидко приїхати до Китаю через обмеження на поїздки, введені у зв'язку з коронавірусною кризою. Шанхайський музей скла закликав відвідувачів дотримуватися правил і утримуватися від бігу та переступання через захисні огорожі, а також вибачився перед відвідувачами, які не зможуть побачити його колекцію в повному обсязі.

Видання зазначає, що компанія, яка побудувала замок, — Arribas Brothers — була заснована братами і сестрами Томасом і Альфонсо, які вели сімейний бізнес з видування скла в Іспанії та були запрошені представляти свою країну на Всесвітній виставці 1964 року, де вони познайомилися з Волтом Діснеєм. Він був вражений їхньою роботою і запросив їх відкрити магазин у Діснейленді 1967 року, а тепер у них є магазини в Діснейлендах по всьому світу.

Раніше Фокус повідомляв, що чоловік не може закрити величезну дірку в даху будинку, оскільки ним "володіє король". Пітер Батт і його сусіди намагалися полагодити дах, але зрозуміли, що в результаті адміністративної "помилки" власність над їхнім будинком перейшла до Crown Estate, главою якої є монарх. Тепер чоловікові доведеться викласти 74 тисячі фунтів стерлінгів.

Також стало відомо, що звичайний на вигляд будинок викликає у людей занепокоєння через скляну ванну кімнату. Агенти з нерухомості описали "скляний санвузол" як один із ключових атрибутів житла, який було перероблено відповідно до високих технічних характеристик і оздоблення, щоб зробити його більш особливим.