Чоловік не може закрити величезну дірку в даху будинку, бо ним "володіє король" (фото)

Пітер Батт і його сусіди намагалися полагодити дах, але зрозуміли, що внаслідок адміністративної "помилки" власність над їхнім будинком перейшла до Crown Estate, головою якої є монарх. Тепер чоловікові доведеться викласти 74 тисячі фунтів стерлінгів.

Related video

59-річний Пітер Батт розповів, що не може закрити гігантську дірку в даху свого житла, оскільки будівля належить компанії короля Великої Британії Crown Estate. Про це пише Daily Star.

Чоловік намагається розв'язати проблему у своїй квартирі на верхньому поверсі протягом останніх шести місяців після того, як вода стала проникати в спальню і ванну кімнату. Коли він і його сусіди спробували полагодити дах, вони зрозуміли, що внаслідок адміністративної "помилки" фрігольд перейшов у власність Crown Estate, головою якої є монарх.

Складний і тривалий процес передання права власності означає, що Пітер змушений боротися з постійними наслідками протікання даху у своїй квартирі, ремонт якої обійдеться в 74 тисячі фунтів стерлінгів. Чоловік купив житло в червні 2019 року, але здавав його своєму другові. Дах почав протікати в лютому 2024 року.

"Початковий забудовник створив компанію для допомоги в будівництві та продажу квартир, а потім розпустив її, як це зазвичай буває. Через якусь помилку або недогляд фрігольд не перейшов до керуючої компанії мешканців. Оскільки компанія [забудовника] була розпущена, а право власності не було передано, земля офіційно стала безгосподарною. Це означає, що компанія мешканців не може отримати кредит на ремонт", — сказав він.

Пітер змушений боротися з постійними наслідками протікання даху у своїй квартирі Фото: SWNS

Видання зазначає, що керуючі компанії мешканців — це некомерційні фірми, створені мешканцями орендованих будинків для управління та обслуговування будівлі, в якій вони живуть. Отримання права власності на фрігольд означає, що вони мають більше можливостей для контролю над фінансуванням будь-яких будівельних робіт. Однак будівля була автоматично передана Короні в рамках процесу, що називається відумерлим майном, коли безгоспна земля переходить до суверена як "першорядного лорда всіх земель королівства".

Сусіди чоловіка також скаржаться на дірку в даху Фото: SWNS

Crown Estate не може вживати жодних дій, які можуть бути розцінені як акт управління, володіння або власності — наприклад, полагодити дах, що протікає, — оскільки це може призвести до зобов'язань, пов'язаних із нерухомістю.

"Це був кошмар. Протягом кількох місяців на самому початку я витрачав по кілька годин на день, листуючись із людьми електронною поштою і намагаючись з'ясувати, якою є остання ситуація і яка їхня остання стратегія. Я зайшов із цим так далеко, як тільки міг, а потім єдиний спосіб впоратися з цим — вдавати, що нічого не трапилося немає. Але протікання в даху завжди присутнє на задньому плані, а в останній місяць стало будити мене вранці", — додав Пітер.

Раніше Фокус повідомляв, що "найдорожчий гараж" виставлено на продаж за кругленьку суму. Приміщення, яке раніше було будинком, пустувало роками, адже воно коштувало набагато дорожче деяких квартир.

Також стало відомо, що звичайний на вигляд будинок викликає у людей занепокоєння через скляну ванну кімнату. Агенти з нерухомості описали "скляний санвузол" як один із ключових атрибутів житла, який було перероблено відповідно до високих технічних характеристик і оздоблення, щоб зробити його більш особливим.