Мужчина не может заделать огромную дыру в крыше дома, так как им "владеет король" (фото)

Питер Батт и его соседи пытались починить крышу, но поняли, что в результате административной "ошибки" собственность над их домом перешла к Crown Estate, главой которой является монарх. Теперь мужчине предстоит выложить 74 тысячи фунтов стерлингов.

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59-летний Питер Батт рассказал, что не может заделать гигантскую дыру в крыше своего жилья, поскольку здание принадлежит компании короля Великобритании Crown Estate. Об этом пишет Daily Star.

Мужчина пытается решить проблему в своей квартире на верхнем этаже в течение последних шести месяцев после того, как вода стала проникать в спальню и ванную комнату. Когда он и его соседи попытались починить крышу, они поняли, что в результате административной "ошибки" фригольд перешел в собственность Crown Estate, главой которой является монарх.

Сложный и затянувшийся процесс передачи права собственности означает, что Питер вынужден бороться с постоянными последствиями протекающей крыши в своей квартире, ремонт которой обойдется в 74 тысячи фунтов стерлингов. Мужчина купил жилье в июне 2019 года, но сдавал ее своему другу. Крыша начала протекать в феврале 2024 года.

"Первоначальный застройщик создал компанию для помощи в строительстве и продаже квартир, а затем распустил ее, как это обычно бывает. По какой-то оплошности или недосмотру фригольд не перешел к управляющей компании жильцов. Поскольку компания [застройщика] была распущена, а право собственности не было передано, земля официально стала бесхозной. Это означает, что компания жильцов не может получить кредит на ремонт", — сказал он.

Питер вынужден бороться с постоянными последствиями протекающей крыши в своей квартире Фото: SWNS

Издание отмечает, что управляющие компании жильцов — это некоммерческие фирмы, созданные жильцами арендованных домов для управления и обслуживания здания, в котором они живут. Получение права собственности на фригольд означает, что они имеют больше возможностей для контроля над финансированием любых строительных работ. Однако здание было автоматически передано Короне в рамках процесса, называемого выморочным имуществом, когда бесхозная земля переходит к суверену как "первостепенному лорду всех земель королевства".

Соседи мужчины также жалуются на дыру в крыше Фото: SWNS

Crown Estate не может предпринимать никаких действий, которые могут быть расценены как акт управления, владения или собственности — например, починить протекающую крышу, — поскольку это может повлечь за собой обязательства, связанные с недвижимостью.

"Это был кошмар. В течение нескольких месяцев в самом начале я тратил по несколько часов в день, переписываясь с людьми по электронной почте и пытаясь выяснить, какова последняя ситуация и какова их последняя стратегия. Я зашел с этим так далеко, как только мог, а потом единственный способ справиться с этим — притвориться, что ничего не случилось нет. Но протечка в крыше всегда присутствует на заднем плане, а в последний месяц стало будить меня по утрам", — добавил Питер.

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