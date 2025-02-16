Мама читала ребенку книги с первого дня жизни: что ее поразило через год (фото)

Мама-домохозяйка, которая живет в штате Юта (США), ежедневно читает ребенку перед сном, тратя на это около 10-15 минут, а также всегда берет книги с собой, куда бы они с дочерью ни пошли.

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26-летняя Клаудия Манская показала, что будет, если с первых дней жизни заинтересовывать малышей книгами, а не времяпрепровождением перед экраном. В вирусном видео, опубликованном в Instagram, ее 14-месячная дочь мирно играет в своей комнате в окружении книг, издавая смешной детский лепет.

"Я заменила экран на книги — это правильное решение. Решила не давать Софии в руки гаджетов в течение первых двух лет. Иллюстрированные издания, как по мне, лучший вариант", — отмечает Клаудия.

Книга как хобби

Мама-домохозяйка, которая живет в штате Юта (США), ежедневно читает ребенку перед сном, тратя на это около 10-15 минут, а также всегда берет книги с собой, куда бы они с дочерью ни пошли.

"Дочка любит издавать звуки животных, которых видит на страницах. Ее любимые издания часто меняются. Если какое-то из них очень понравится, то может перечитывать его минимум 30 раз за несколько дней", — рассказала Манская в интервью изданию Newsweek.

Чтение важно

Эксперт по вопросам воспитания детей Ана Азнар рассказала, почему чтение полезно для младенцев.

"Во-первых, когда мы читаем ребенку, то обычно держим его на руках, гладим, поддерживаем тесный контакт и уделяем все свое внимание. Это укрепляет связь между вами. Во-вторых, таким образом помогаем ребенку развивать речевые навыки, изучая новые слова, копируя звуки и показывая картинки. В конце концов, это увеличивает шансы на успеваемость в школе", — утверждает женщина.

Ребенок охотно читает книги Фото: TikTok

Это подтверждает и Клаудия. По ее словам, новое хобби помогает ребенку быстрее развиваться. "Мы хотели научить ее самостоятельности, поэтому ввели тихий час, а книги стали важной частью этого процесса. Заметили, что издания разжигают ее любопытство — она обожает открывать для себя что-то новое и уже учится устанавливать причинно-следственные связи. Думаю, что книги — это удивительный инструмент, который многие недооценивают", — резюмирует мать.

Она получила много поддержки в интернете.

Один зритель в комментариях написал: "Замечательное воспитание. Любознательность — это краеугольный камень обучения".

"Наша маленькая дочь такая же. Я счастлива видеть, как она наслаждается книгами", — поделилась другая мама.

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