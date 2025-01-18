Мать воспитывала детей без телефонов: к чему это в итоге привело (фото)

Кэти поделилась результатами эксперимента "семья без экранов". Ее сыновья, Брукс и Оскар, которые всегда мирно ели, смотря мультфильмы, теперь изменили поведение.

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Кэти Бантон из Байрон-Бей (Австралия) заметила, что поведение ее близнецов ухудшается, если они много времени проводят перед экраном. Женщина решила отказаться от гаджетов во время трапезы в ресторанах, но это дало неожиданный эффект. О своем опыте она рассказала в Instagram.

В ролике Кэти поделилась с подписчиками результатами эксперимента "семья без экранов". Ее сыновья, Брукс и Оскар, которые всегда мирно ели, смотря мультфильмы, теперь начали дебоширить и лазить под столом.

"Посетители ресторанов настолько привыкли к тому, что дети приклеены к экранам и не шумят, что создается впечатление, будто нас стали еще больше осуждать за то, что малыши дебоширят: встают из-за стола, смеются, шумят или бросают на пол цветные карандаши", — рассказывает мать в интервью Newsweek.

Кэти поделилась с подписчиками результатами эксперимента "семья без экранов" Фото: Instagram

Ее видео собрало более 7,4 миллиона просмотров и 68 тысяч лайков в Instagram. Тысячи пользователей также присоединились к обсуждению.

"Вы на 100% правы";

"Мы пытались это сделать. Эпический провал";

"У нас не было экранов за столом, когда мы росли, сидели себе тихо. Теперь это уже другое поколение неконтролируемых детей".

Несмотря на это, мать решила продолжать начатую практику.

"Мы значительно сократили время, проведенное за экраном, во всех сферах жизни. Видим огромное негативное влияние на поведение и настроение детей. Это сложно в определенный момент, но окупится в 10 раз", — резюмировала Кэти.

Напомним, молодой отец Уильям Зандстра из Вашингтона (США) нашел чем занять своих мальков, чтобы немного вздремнуть и набраться сил.

А вот 35-летний отец по фамилии Чжан из города Чжэнчжоу, что в центральном Китае, решил проблему телефонной зависимости в своей семье, превратив дом в игрушечный замок. В частности, мужчина использовал трубы вытяжки для изготовления розового дракона, чем покорил сердца многих пользователей сети.