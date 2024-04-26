Отец давал сыну в детстве книги вместо телефона и показал, кем он стал (видео)

Писатель и учитель Армандо Гарт с раннего детства приучил 10-летнего сына Рая к чтению.

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Современные технологии открыли множество новых путей, которые помогают детям познавать себя и мир, но у этого есть и свои недостатки, особенно когда речь идет о времени, проведенном перед экраном. Об этом пишет издание Newsweek.

Писатель и учитель Армандо Гарт с раннего детства приучил 10-летнего сына Рая к чтению. В одном из последних видео в соцсети TikTok отец сидит в машине со своим отпрыском, который с головой погрузился в сюжет романа.

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"В приоритете чтению вместо игр на телефоне. Это было для нас естественным решением. Мы с женой твердо верим в способность литературы расширять кругозор и развивать творческие способности у детей. Дайте им книги вместо телефонов, когда они маленькие, и вот результат", — уверен Гарт.

Отец признает, что во всем нужен баланс, поэтому Рая имеет доступ к техническим устройствам, таким как iPad, но только для творчества.

"Все дело в том, чтобы найти равновесие между технологиями и более традиционными формами развлечений", — сказал он.

Кстати, родители детей в возрасте от 3 до 5 лет часто дают малышам в руки телефон, чтобы успокоить их после истерики. Однако исследование, опубликованное в журнале JAMA Pediatrics в 2022 году, показало, что время, проведенное перед экраном, в конечном итоге подавляет способность ребенка лучше управлять своими эмоциями и, вероятно, приведет к повторению подобного поведения.

Еще одна научная работа 2022 года, опубликованная в Journal of Adolescent Health, обнаружила взаимосвязь между количеством времени, проведенного за экраном, и возникновением обсессивно-компульсивного расстройства (ОКР). Исследователи выяснили, что вероятность диагностирования ОКР у детей в возрасте от 9 до 10 лет возрастает на 15% с каждым часом, проведенным за видеоиграми.

Вместе с тем, данные эксперимента с участием более 10 000 американских подростков подтверждают, что дети, которые начинают читать для удовольствия с раннего возраста, как правило, лучше проходят когнитивные тесты и имеют лучшее психическое здоровье в подростковом возрасте.

Напомним, ранее Фокус писал, что родители 22 детей берут с них арендную плату и деньги на еду. Они объясняют, что таким образом учат своих детей финансовой грамотности.

Кроме того, 29-летний мужчина из Далласа (США), который активно ведет свою страницу в TikTok, опубликовал видео о типичном дне представителя так называемого среднего класса. Однако увиденное в кадре спровоцировало бурную реакцию интернет-сообщества и показалось многим пользователям сети в целом "очень печальным зрелищем".