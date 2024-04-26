Батько давав синові у дитинстві книжки замість телефону й показав, ким він став (відео)

Письменник та вчитель Армандо Гарт з раннього дитинства привчив 10-річного сина Рая до читання.

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Сучасні технології відкрили безліч нових шляхів, які допомагають дітям пізнавати себе та світ, але це має свої недоліки, особливо коли мова йде про час, проведений перед екраном. Про це пише видання Newsweek.

Письменник та вчитель Армандо Гарт з раннього дитинства привчив 10-річного сина Рая до читання. В одному з останніх відео у соцмережі TikTok батько сидить у машині зі своїм нащадком, який з головою занурився в сюжет роману.

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"Надання пріоритету читанню замість ігор в телефоні було для нас природним рішенням. Ми з дружиною твердо віримо у здатність літератури розширювати кругозір і розвивати творчі здібності у дітей. Дайте їм книги замість телефонів, коли вони маленькі, і ось результат", — впевнений Гарт.

Батько визнає, що у всьому потрібен баланс, тож Рая має доступ до технічних пристроїв, таких як iPad, але лише для творчості.

"Вся річ у тім, щоб знайти рівновагу між технологіями й більш традиційними формами розваг", — сказав він.

До речі, батьки дітей віком від 3 до 5 років часто дають малечі в руки телефон, щоб заспокоїти їх після істерики. Однак дослідження, опубліковане в журналі JAMA Pediatrics у 2022 році, показало, що час, проведений перед екраном, зрештою пригнічує здатність дитини краще керувати своїми емоціями і, ймовірно, призведе до повторення подібної поведінки.

Ще одна наукова робота 2022 року, опублікована в Journal of Adolescent Health, виявила взаємозв'язок між кількістю часу, проведеного за екраном, і виникненням обсесивно-компульсивного розладу (ОКР). Дослідники з'ясували, що ймовірність діагностування ОКР у дітей віком від 9 до 10 років зростає на 15% щогодини, проведеної за відеоіграми.

Разом з тим, дані експерименту за участі понад 10 000 американських підлітків підтверджують, що діти, які починають читати для задоволення з раннього віку, як правило, краще проходять когнітивні тести та мають краще психічне здоров'я в підлітковому віці.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що батьки 22 дітей беруть з них орендну плату та гроші на їжу. Вони пояснюють, що таким чином вчить своїх дітей фінансової грамотності.

Крім того, 29-річний чоловік із Далласа (США), який активно веде свою сторінку в TikTok, опублікував відео про типовий день представника так званого середнього класу. Однак побачене у кадрі спровокувало бурхливу реакцію інтернет-спільноти й здалося багатьом користувачам мережі загалом "дуже сумним видовищем".