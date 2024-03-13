"Нас виховували так само": батьки 22 дітей беруть з них орендну плату та гроші на їжу (фото)

Матір Сью Редфорд пояснює, що таким чином вчить своїх дітей фінансової грамотності.

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Сью та Ноель Редфорди з Великої Британії мають 22 власних дітей та піклуються про сімох домашніх улюбленців. Про те, як сімейству вдається справлятися з усіма труднощами, написало видання The Sun.

Головне джерело прибутку для Редфордів — це власна пекарня The Radford Pie Company, що розташована неподалік від їхнього будинку.

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"З 1999 року ми є власниками чудової пекарні. Годуємо не тільки свою величезну родину, що невпинно зростає, а й місцевих жителів Хейшема та Морекамба", — вказано на сайті.

До речі, їхній бізнес є сімейною справою. Ноель очолює виробництво, а діти допомагають: старші працюють на неповну ставку та сплачують батькам частину орендної плати.

"Ми, старші, також даємо батькам гроші на харчування. Звичайно, це невелика сума, бо я ще намагаюся відкладати на власне житло", — розповіла дочка Хлоя у відео на YouTube-каналі.

Матір Сью пояснює, що таким чином вчить своїх дітей фінансової грамотності.

"Якщо ти хочеш щось купити, то орендна плата — це марно витрачені гроші. Саме тому ми погодились, щоб вони трохи довше залишалися з нами та відкладали гроші. Я також переконана, що діти мають платити за харчування, адже отримують зарплату. Наші батьки виховували нас так само", — розповідає Сью.

Сью та Ноель Редфорди та їхні діти Фото: Instagram

Багатодітні батьки не покладаються на допомогу від держави, а живуть коштом доходів від продажів кондитерських виробів та рекламних колаборацій з брендами у соціальних мережах.

Щотижня сімейство витрачає до 400 фунтів стерлінгів лише на харчі. Хоч вони й намагаються розумно розпоряджатися грошима, але іноді дозволяють собі замовляти піцу на винос.

Як заощаджують гроші Редфорди

Багатодітна сім'я має кілька хитрощів для економії.

По-перше, вони завжди шукають вигідні пропозиції в інтернеті, аби отримати найкращі тарифи на комунальні послуги, а також користуються ваучерами, де це можливо. По-друге, вони купують про запас речі, що не псуються, як пральний порошок, засоби для миття та туалетний папір.

"Ходимо по магазинах та дивимося, що нам пропонують за вигідною ціною. Секрет полягає у плануванні та кмітливості", — твердо переконані Редфорди.

Тим часом Ноель не соромиться готувати дешеві страви, витрачаючи лише 40 пенсів на одну особу.

"У нас немає вибагливих їдців, вони вдячні за все те, що стоїть на столі. Інакше ми б не стали возитися з приготуванням двох-трьох страв за вечір", — пояснює батько.

Цікаво, що Редфорди також знімаються у власному реаліті-шоу "22 дитини й ще не все втрачено" (вийшло 4 сезони). Бренд-експерт Енді Барр каже, що Ноелю та Сью платять близько 10 тисяч фунтів стерлінгів за кожен сезон. Ці кошти також наповнюють їхню сімейну казну.

Багатодітна сім'я має кілька хитрощів для економії Фото: Instagram

Нагадаємо, раніше Фокус писав про колишню виховательку, яка заявила, що ніколи не віддасть свою дитину у дитячий садок. Жінка детально пояснила принципову позицію, перераховуючи всі плюси та мінуси.

Крім того, 37-річний британець Марк Гетч вирішив пожартувати над дружиною й вислав їй рахунок на 700 фунтів стерлінгів (близько 33,6 тис. гривень) за 6-годинне прибирання їхнього спільного будинку. Жінка у боргу не лишилась і негайно надіслала відповідь.