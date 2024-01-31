Чоловік після 6-годинного прибирання виписав дружині рахунок: вона у боргу не лишилась (фото)

Цей жарт швидко розлетівся мережею та викликав бурхливу реакцію у коментарях.

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37-річний британець Марк Гетч вирішив пожартувати над дружиною й вислав їй рахунок на 700 фунтів стерлінгів (близько 33,6 тис. гривень) за 6-годинне прибирання їхнього спільного будинку. Про це він написав у Facebook.

Напередодні містер Гетч, який є власником компанії з хімчистки килимів та меблів Clean Me Carpet and Upholstery Cleaning, взявся до генерального прибирання будинку, де він мешкає зі своєю дружиною Джасмін та трьома дітьми.

Завершивши цю нелегку місію, чоловік вирішив пожартувати та надіслав жінці рахунок на 700 фунтів за "послуги з прибирання".

"Минулого тижня у нас трапився дуже прикрий випадок, коли клієнтка відмовилася платити! Хоча після очищення великого кутового дивана, килимів у трьох спальнях та кам'яної підлоги, вона була абсолютно задоволеною результатом! Чудова новина, принаймні ми так думали", – йдеться в жартівливому дописі на сторінці компанії у Facebook.

Пізніше дотепник опублікував й фрагмент приватного листування.

"Привіт, Жасмін, нижче ви знайдете платіжку за вчорашнє прибирання. Будь ласка, перейдіть за лінком та виберіть бажаний спосіб оплати. Дякуємо за ваші клопоти", – написав Марк своїй дружині.

Пізніше дотепник Марк Гетч опублікував й фрагмент приватного листування. Фото: Facebook

Джасмін у боргу не лишилась і негайно надіслала відповідь: "Опам'ятайся, ми одружені й маємо трьох дітей".

Цей жарт швидко розлетівся мережею та викликав бурхливу реакцію у коментарях.

"Скажіть їй, що у такому випадку чай має бути смачним"

"Моя дружина могла б також виставити рахунок за вечерю, але я б повернув свої гроші, як її приватний водій Uber"

"Мені знадобилося щонайменше 4 рази прочитати його допис, перш ніж я зрозумів сенс!"

"Я вже встигла розлютитися, поки не дочитала цю історію до кінця"

За словами Гетча, ця історія стала продовження їхніх сімейних жартів щодо оплати домашньої роботи. Британець додав, що дружина сиділа поряд, коли він публікував свій допис у Facebook.

Марк Гетч – власник компанії з хімчистки килимів та меблів Clean Me Carpet and Upholstery Cleaning Фото: Kennedy News and Media Марк Гетч – власник компанії з хімчистки килимів та меблів Clean Me Carpet and Upholstery Cleaning Фото: Kennedy News and Media

Нагадаємо, раніше Фокус писав про багатодітну матір Ліз-Роуз Шорт із США, яка також полюбляє розігрувати свого чоловіка Коді. Жінка з хорошим почуттям гумору щоразу знаходить оригінальний спосіб, як повідомити йому гарну новину. Аби натякнути коханому на третю вагітність, вона поклала булочку в духовку. Потім нібито терміново поїхала у справах, "забувши" про приготування вечері.

Крім того, користувачка Reddit поділилася історією про те, як чоловік раптово пожартував над нею і змусив задуматися про розлучення.