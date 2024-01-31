Мужчина после 6-часовой уборки выписал жене счет: она в долгу не осталась (фото)

Эта шутка быстро разлетелась по сети и вызвала бурную реакцию в комментариях.

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37-летний британец Марк Гетч решил подшутить над женой и выслал ей счет на 700 фунтов стерлингов (около 33,6 тыс. гривен) за 6-часовую уборку их общего дома. Об этом он написал в Facebook.

Накануне мистер Гетч, который является владельцем компании по химчистке ковров и мебели Clean Me Carpet and Upholstery Cleaning, взялся за генеральную уборку дома, где он живет со своей женой Джасмин и тремя детьми.

Завершив эту нелегкую миссию, мужчина решил пошутить и прислал жене счет на 700 фунтов за "услуги по уборке".

"На прошлой неделе у нас случился очень досадный случай, когда клиентка отказалась платить! Хотя после очистки большого углового дивана, ковров в трех спальнях и каменного пола, она была абсолютно довольна результатом! Отличная новость, по крайней мере мы так думали", — написано в шутливом посте на странице компании в Facebook.

Позже юморист опубликовал и фрагмент частной переписки.

"Привет, Джасмин, ниже вы найдете платежку за вчерашнюю уборку. Пожалуйста, перейдите по ссылке и выберите желаемый способ оплаты. Спасибо за ваши хлопоты", — написал Марк своей жене.

Позже остряк Марк Гетч опубликовал и фрагмент частной переписки. Фото: Facebook

Джасмин в долгу не осталась и немедленно прислала ответ: "Опомнись, мы женаты и у нас трое детей".

Эта шутка быстро разлетелась по сети и вызвала бурную реакцию в комментариях.

"Скажите ей, что в таком случае чай должен быть вкусным"

"Моя жена могла бы также выставить счет за ужин, но я бы вернул свои деньги, как ее частный водитель Uber"

"Мне понадобилось как минимум 4 раза прочитать его сообщение, прежде чем я понял смысл!"

"Я уже успела разозлиться, пока не дочитала эту историю до конца"

По словам Гетча, эта история стала продолжением их семейных шуток по поводу оплаты домашней работы. Британец добавил, что жена сидела рядом, когда он публиковал свой пост в Facebook.

Марк Гетч — владелец компании по химчистке ковров и мебели Clean Me Carpet and Upholstery Cleaning Фото: Kennedy News and Media Марк Гетч — владелец компании по химчистке ковров и мебели Clean Me Carpet and Upholstery Cleaning Фото: Kennedy News and Media

Напомним, ранее Фокус писал о многодетной матери Лиз-Роуз Шорт из США, которая также любит разыгрывать своего мужа Коди. Женщина с хорошим чувством юмора каждый раз находит оригинальный способ, как сообщить ему хорошую новость. Чтобы намекнуть любимому на третью беременность, она положила булочку в духовку. Затем якобы срочно уехала по делам, "забыв" о приготовлении ужина.

Кроме того, пользовательница Reddit поделилась историей о том, как муж внезапно подшутил над ней и заставил задуматься о разводе.