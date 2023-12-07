Начала плакать и кричать: жена хочет развестись с мужем из-за "внезапной" стрижки (фото)

Женщина рассказала, что она в браке уже три года, и недавно их семью пополнила маленькая дочь. По ее словам, ей всегда казалось, что у них отличные отношения, но случай в ванной все изменил.

Related video

Одна женщина поделилась историей о том, как супруг внезапно пошутил над ней и заставил задуматься о разводе. Об этом пользовательница под ником ThrowRA-Separate-80 написала на популярном форуме Reddit.

Многие люди в комментариях назвали розыгрыш жестоким и призвали женщину побыстрее расстаться с супругом.

Важно

"Планета перенаселена": модель назвала 118 причин, чтобы не заводить детей (фото)

Пострадавшая жена поделилась тем, что они с мужем в браке уже три года, и недавно у них появилась маленькая дочь. По ее словам, ей всегда казалось, что у них отличные отношения.

"Вчера утром мы приводили себя в порядок в ванной. Я чистила зубы, а муж стоял рядом и брился. Внезапно он взял и прошелся по моей голове электробритвой, выбрив кусок волос прямо над моим лбом", — рассказала автор темы.

Женщина отметила, что в результате у нее появилась заметная лысина на голове. После этого она начала плакать и кричать на супруга. Мужчина утверждал, что это был всего лишь розыгрыш, что ничего серьезного не произошло, что это всего лишь волосы, которые скоро отрастут.

Иллюстративное фото Фото: freepik

В результате возникла серьезная ссора, но в конечном итоге муж извинился, признав свою вину. Тем не менее он настаивал на том, что это была шутка, даже смешная, по его мнению. Женщина отметила, что не может простить мужа, так как его действия вынудили ее постоянно прикрывать голову или менять прическу. Кроме того, она выразила страх повторения подобной ситуации или возможность других аналогичных розыгрышей.

"Не думаю, что когда-нибудь прощу его или же смогу снова доверять ему. Я всерьез задумываюсь о разводе", — призналась пострадавшая жена.

Пользователи форума в комментариях назвали розыгрыш жестоким и поддержали решение женщины о разводе.

"Это не розыгрыш. Это абьюз. Тот факт, что он всерьез полагает, что это смешно, крайне настораживает", — написал один из них.

Ранее Фокус сообщал, что высокая женщина годами не могла найти себе парня. Лиззи Грумбридж испытала много трудностей из-за своего роста. Однако недавно девушка смогла найти человека, который помогает ей справиться с проблемами и быть счастливой.

Также стало известно, что похититель заставил мужчину жениться на его дочери. Жертва отказалась принять предложение о браке и подверглась физическому насилию. Незнакомцы похитили мужчину прямо со школы, в которой он работал учителем.