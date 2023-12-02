Свадьба под дулом пистолета: похититель заставил мужчину жениться на его дочери (фото)

Мужчина, который отказался принять предложение о браке, также подвергся физическому насилию. Незнакомцы похитили его прямо со школы, в которой он работал учителем.

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Путь мистера Гаутама Кумара из Индии от холостяка до незапланированного брака поразил пользователей соцсетей. Это один из последних случаев похищений женихов в штате Бихар. Об этом пишет Ndtv.

Мужчина недавно сдал экзамен в Комиссию государственной службы Бихара, чтобы стать учителем. В среду, 29 ноября, в его школу пришли 3-4 человека и насильно увезли его. В течение 24 часов его заставили жениться на дочери одного из похитителей под дулом пистолета.

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По данным полиции, похищение произошло в районе Вайшали штата Бихар, где Кумар работает учителем в школе Utkramit Madhya Vidyalaya в Патепуре. После инцидента его семья провела акцию протеста, перекрыв дорогу, после чего полиция начала поисковую операцию, чтобы найти пропавшего преподавателя.

Родные пострадавшего мужчины, возложили вину на человека по имени Раджеш Рай. Они обвинили его семью в том, что она насильно увезла господина Кумара и женила его на дочери господина Рая Чандни. Учитель, который отказался принять предложение о браке, также подвергся физическому насилию.

По словам сотрудников полиции, Кумар воспользовался недавним решением Высокого суда Патны, который недавно аннулировал похожий десятилетний принудительный брак. По данным полиции, в связи с этим делом был зарегистрирован FIR и начато расследование для принятия дальнейших мер против похитителей.

Незнакомцы похитили мужчину прямо со школы, в которой он работал учителем Фото: Times Now

Подобные случаи в Бихаре. В прошлом году три человека похитили и насильно выдали замуж ветеринара, вызванного для осмотра больного животного. Несколько лет назад аналогичный случай с инженером из Бихара попал в заголовки национальных газет. Тогда 29-летнего Винода Кумара, младшего менеджера на сталелитейном заводе Бокаро, избили и заставили жениться на женщине в районе Пандарак в Патне.

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