От мечты стать президентом до "жутких" скрытых камер: 30 безумных фактов о Пабло Эскобаре

На этой неделе исполняется 30 лет с тех пор, как Пабло Эскобар был застрелен в возрасте 44 лет. Биограф Джеймс Мур рассказывает 30 фактов о наркобароне.

Related video

Пабло Эскобар из Колумбии, один из самых известных наркоторговцев в мире, был застрелен на крыше в возрасте 44 лет, но до этого он вел сумасшедшую жизнь. У него был собственный зоопарк с животными, вечера с королевами красоты и разногласия с приспешниками. Об этом пишет Daily Star.

Мужчина был самым известным в мире наркоторговцем, который вел разгульную жизнь, прежде чем погиб под градом пуль.

Важно

Пойман из-за спущенных штанов: яркое нижнее белье грабителя помогло его арестовать (видео)

На этой неделе исполняется 30 лет с тех пор, как Пабло Эскобар был застрелен в возрасте 44 лет. Но как много вы знаете о колумбийском кокаиновом короле? Биограф Джеймс Мур рассказывает 30 фактов о наркобароне.

1. Пабло Эскобар родился в 1949 году, его отец был фермером, а мать — учительницей. У него было шесть братьев и сестер.

2. Несмотря на то что он бросил школу, чтобы подделывать дипломы, позже он поступил в колледж и выучился на юриста. Изначально он мечтал стать политиком, даже президентом.

3. Но он начал преступную жизнь, начав с кражи стереоаппаратуры и торговли разграбленными надгробиями. Первый раз его арестовали в 1974 году за угон автомобиля.

4. Вскоре Эскобар "работал" как наркоторговец и контрабандист, занимался похищениями и убийствами. Один из похищенных бизнесменов был убит, хотя за него уже передали огромный выкуп.

5. Чтобы избежать тюрьмы, Эскобар использовал политику подкупа, запугивания и налетов, а в 1976 году создал Медельинский картель, названный в честь города, где он базировался.

Иллюстративное фото Фото: Twitter

6. Используя самолеты и даже подводные лодки для ежедневной контрабанды тонн наркотиков, он в конечном итоге обеспечивал 80 % кокаина, поступавшего в США, и зарабатывал 330 миллионов фунтов стерлингов в неделю.

7. Тем временем на родине "король кокаина" был ответственен за убийство не менее 4000 человек, в том числе 200 судей.

8. Его киллеры получали премии за убийство полицейских, а на его счету было убийство кандидата в президенты.

9. Его приспешники привели в действие десятки автомобильных бомб, устроили массовую стрельбу на футбольном матче и взорвали авиалайнер в 1989 году, убив 107 человек.

10. Однажды Эскобар утопил слугу в своем бассейне на глазах у гостей просто за то, что тот украл столовое серебро.

11. В 26 лет он женился на 15-летней Марии Виктории Хенао, и у них родилось двое детей. Она хранила ему верность до самой смерти, несмотря на его похождения.

Эскобар обеспечивал 80 % кокаина, поступавшего в США, и зарабатывал 330 миллионов фунтов стерлингов в неделю Фото: Colombian National Police

12. Среди его любовниц были тележурналистка Вирджиния Вальехо, три королевы красоты и волейболистка.

13. У Эскобара были камеры, спрятанные в спальнях и ванных комнатах, а его бывшая любовница была убита после того, как узнали, что она была информатором.

14. Наркобарон считается самым богатым преступником в истории, его состояние оценивалось примерно в 55 миллиардов фунтов стерлингов в пересчете на сегодняшние деньги.

15. Он раскошелился на парк из более чем 100 самолетов и вертолетов, а также на огромную коллекцию автомобилей и яхт.

16. Эскобар тратил 2 000 фунтов стерлингов в месяц на резинки для своих денег и с трудом находил места для их хранения. Говорят, что многое было съедено крысами или до сих пор захоронено в секретных местах.

17. Среди его собственности было ранчо Hacienda Nápoles площадью 7 000 акров, где находились арена для боя быков, шесть плавательных бассейнов и взлетно-посадочная полоса.

Преступник, помешанный на животных, основал собственный зоопарк с 200 животными Фото: коллаж Фокус

18. Преступник, помешанный на животных, также основал собственный зоопарк с 200 животными, включая слонов, львов, жирафов и бегемотов.

19. Несмотря на свои преступления, Эскобар был прозван Робин Гудом, тратившим миллионы на больницы и жилье для бедных.

20. К концу 1980-х годов "Дон Пабло" разбогател настолько, что предложил выплатить долг Колумбии в размере 10 миллиардов долларов в обмен на освобождение от экстрадиции в США.

21. В 1991 году Эскобар заключил с правительством специальное соглашение о том, что его посадят в тюрьму на пять лет, а не выдадут правоохранительным органам США.

22. Но его тюрьма, построенная на заказ, на самом деле была роскошным комплексом под названием La Catedral с собственным футбольным полем, казино и баром.

23. Агенты из Управления по борьбе с наркотиками США, которые позже провели обыск, обнаружили тайник с кружевными пеньюарами и секс-игрушками.

24. В 1993 году, после того как Эскобар убивал членов картеля из-за решетки, правительство попыталось перевести его в более безопасное место.

"Подвиги" Эскобара были описаны в сериале Netflix "Наркос" Фото: Netflix

25. Эскобар просто сбежал через черный ход и пустился в бега вместе со своей семьей, в один прекрасный момент сжег более 1 млн фунтов стерлингов наличными, чтобы согреть свою больную дочь.

26. 2 декабря 1993 года власти выследили Эскобара в одном из домов в Медельине, где последовала перестрелка.

27. Наркобарон пытался бежать по крышам, но был ранен в ногу и туловище, а одна пуля попала ему в голову. Некоторые считают, что Эскобар застрелился.

28. На его похоронах присутствовало 25 000 человек, а подвиги Эскобара были описаны в сериале Netflix "Наркос".

29. Асьенда Наполес была превращена в парк развлечений, но потомки обитавших в ней бегемотов стали настолько распространены, что правительство планирует их истребление.

30. Семья наркобарона получила убежище в Аргентине. Его жену до сих пор преследует прошлое, и она сказала: "Призрак Пабло не оставляет нас в покое".

Ранее Фокус сообщал, что вор, задремавший во время ограбления, разбудил хозяев своим храпом. Преступник пробрался в окно дома около полуночи, намереваясь совершить грабеж. Однако ему пришлось скорректировать свои планы, когда он понял, что хозяева жилья еще не ложились спать.

Также сообщалось, что законопослушная пассажирка круизного лайнера навсегда попала в "черный список" из-за жвачки. Туроператор считает, что женщина должна оплатить почти 1700 долларов за круиз, на котором она не была. Позже компания предложила вернуть ей часть денег и возместить стоимость заказанных экскурсий.