Не могли справиться с ростом: высокая женщина годами не могла найти себе парня (фото)

Лиззи Грумбридж испытала много трудностей из-за своего роста. Однако недавно девушка смогла найти человека, который помогает ей справиться с проблемами и быть счастливой.

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29-летней Лиззи Грумбридж из Корнуолла (Великобритания) приходилось сталкиваться с неуверенными в себе парнями, которые запрещали ей носить высокие каблуки. Однако наконец-то она нашла любимого мужчину, который значительно ниже ее. Об этом пишет Daily Star.

Женщина с ростом 6 футов 3 дюйма (чуть более 1 метр и 90 сантиметров) рассказала, что наконец-то нашла мужчину, который достаточно уверен в себе, чтобы справиться с ее ростом.

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Красавица нашла свою любовь в Tinder. Ее избранником стал 30-летний Джеймс Хитченс, генеральный директор электротехнической компании, который имеет рост 5 футов 8 дюймов (176 сантиметров). Издание отмечает, что ему "все равно" на рост Лиззи, и он говорит, что она — первая женщина выше его ростом, с которой он когда-либо встречался.

Девушка всегда чувствовала себя неуверенно во время свиданий из-за неправильного суждения о высоких женщинах и ожидания, что мужчина должен быть выше. Блондинка утверждает, что у нее был ограниченный круг людей, с которыми она могла общаться.

Лиззи обнаружила, что мужчины ниже ее ростом не хотят выходить за рамки того, что общество считает "нормальным", и встречаться с теми, кто выше их. Однако на самом деле ей нравятся невысокие парни, и она говорит, что хотела, чтобы ее любили за то, какая она есть.

"За свой рост я должна благодарить генетику, мои прабабушка и прадедушка были высокими. В прошлом знакомства не всегда были легкими, многие годы я чувствовала себя неуверенно и как будто не вписывалась в общество. Мне было трудно встретить настоящих людей, особенно учитывая, что мужчины должны быть выше. Это ограничивало меня, поскольку многие мужчины не выходят из своей зоны комфорта или из того, что, по их мнению, общество считает нормальным", — говорит Лиззи.

Женщина не может без приключений купить даже одежду Фото: mediadrumimages/LizzyGroombridge

По словам девушки, у нее были отношения, в которых ее партнер не чувствовал себя комфортно рядом с ней, особенно на публике.

"Например, я не могла носить с ними каблуки. Я хотела, чтобы ко мне относились и уважали так же, как и любого другого человека, независимо от моего роста. Я — это я, я стою большего, и во мне гораздо больше глубины, чем разница в росте", — сказала она.

Однако трудности с парнями были не единственной проблемой Лиззи. Женщина не может без приключений купить даже одежду.

"Колготки и другие вещи — большая проблема для высоких женщин. Сейчас я работаю над созданием собственной линейки колготок и одежды. Люди часто смотрят на мои ноги с недоверием", — говорит она.

Мужчина говори, что ему "все равно" на рост Лиззи и она первая женщина выше его ростом Фото: mediadrumimages/LizzyGroombridge

Кроме того в детстве над девушкой часто издевались и избивали. Дети обзывали ее "долговязой", "бобовым столбом" и "зеленым гигантом".

Сейчас Лиззи и ее партнер Джеймс говорят, что они очень счастливы вместе, но признают, что иногда в их отношениях встречается осуждение. Однако они предпочитают не обращать внимания на ненависть и сосредоточиться на позитиве.

"Мой партнер раньше не встречался с женщинами высокого роста, я у него первая. Он очень открыто говорит о том, что многие девушки встречаются только с теми, кто выше их. У нас очень похожие взгляды, и я нравлюсь ему такой, какая я есть. Иногда на нас, как на пару, реагируют негативно, но в основном это просто высокомерие и ожидание, что я брошу своего парня ради самого высокого парня в комнате. Нет, спасибо", — добавила британка.

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