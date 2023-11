"Свадьба века" в Париже: неизвестная пара затмила лучшие торжества мировых звезд (видео)

Миллионы пользователей соцсетей пытаются разузнать больше о молодоженах и стоимости торжества, которое возлюбленные с королевским размахом отмечали в столице Франции.

Брачная церемония в Париже (Франция) стала сенсацией в сети. Жених и невеста оказались не самыми известными людьми, в отличие от модели Софии Ричи, со свадьбой которой сравнивают торжество. Об этом пишет New York Post.

Еще несколько недель назад Маделайн Броквей была никем в интернете, а теперь 26-летняя американская невеста взлетела на вершину славы, поскольку видеозаписи ее шикарной парижской свадьбы приводят в восторг пользователей TikTok по всему миру.

Девушка, которая в начале этого месяца обменялась клятвами с будущим мужем Джейкобом ЛаГроном, решила рассказать о пышном торжестве в социальных сетях, набрав сотни тысяч просмотров от восторженных пользователей, которые восхищались необычным девичником невесты, ее проживанием в Версальском дворце и приватным выступлением группы Maroon 5, сопровождавшим первый танец молодоженов.

Некоторые зрители сравнивают ее свадьбу со свадьбой 25-летней светской львицы Софии Ричи, которая весной прошлого года связала себя узами брака на юге Франции с 30-летним Эллиотом Грейнджем. О пышной свадьбе этой пары в отеле Hotel du Cap-Eden-Roc в Антибе говорили все — до тех пор, пока не появилась Броквей.

"Свадьба Софии Ричи — это свадьба "той самой девушки" 2023 года? Нет, это не она. Это свадьба Маделайн Броквей"., — заявила организатор мероприятий Лорен Зигман в TikTok.

Жених и невеста оказались не самыми известными людьми Фото: коллаж Фокус

В начале свадебного торжества она устроила девичник на эксклюзивном курорте Amangiri в пустыне штата Юта, причем каждый вечер наряды и декор были подобраны в соответствии с определенной тематикой, а все происходящее снимал нанятый видеооператор.

Первая ночь "девичника мечты" прошла под названием "Pretty in Pink" с розовым ужином у бассейна, следующая — "Aliens Among Us" с зеленым декором и причудливыми париками, третья — "Golden Hour". И, наконец, четвертая ночь, посвященная Марии-Антуанетте, с затянутыми талиями, корсетами и напудренными париками, а также с жутким декором в виде черепов.

Прибыв в Париж за пять дней до знаменательной даты, Броквей и ее окружение собрались в салоне Chanel Haute Couture на улице Камбон, а затем остановились в Версале. Там ее встречали с бутылками Dom Pérignon со льдом и глэм-группой, после чего она села за стол, на котором был сервирован ужин при свечах.

За три дня до "свадьбы века", одетая в белый костюм с ослепительными узорами и соответствующую шубу, отправилась на Эйфелеву башню, чтобы пообедать и сделать фотосессию, а затем поужинать на лодке перед исторической достопримечательностью.

Несмотря на то, что она еще не опубликовала материалы с репетиционного ужина, церемонии и приема, ее близкие поделились в интернете кадрами этого зрелища.

Пользовательница TikTok Саванна Холл набрала 1,4 млн просмотров на ролике, посвященном свадьбе Броквей и ЛаГрона, поделившись фрагментами репетиционного ужина пары в Парижской опере, на парадной лестнице которой выступал струнный квартет.

В день свадьбы пара связала себя узами брака на роскошной церемонии под открытым небом. После первого танцевального номера популярная музыкальная группа Maroon 5 дала полноценный закрытый концерт.

"Когда я говорю, что я одержим и что это самая идеальная свадьба всех времен, я не преувеличиваю. Я очень рекомендую следить за Мадлен Броквей — она станет вашей новой навязчивой идеей, как стала моей", — восхищался экстравагантным союзом счастливой пары один из незнакомцев.

Музыкальная группа Maroon 5 дала полноценный закрытый концерт Фото: коллаж Фокус

Несмотря на то, что свадьбу назвали "свадьбой века", большинство зрителей даже не знали, кто такая Броквей, до ее недавнего появления в сети.

"Кто вы? Это потрясающе. Рад, что алгоритм привел меня к этому! Поздравляю, красавица", — написал один из поклонников в TikTok.

Другие пользователи продолжали спрашивать имя девушки, отмечали роскошную церемонию и называли ее новой звездой.

Издание отмечает, что на сайте LinkedIn невеста указала себя как "предприниматель", ее отец — Роберт "Боб" Броквей, бизнесмен из Южной Флориды. Мужчина владеет компанией Ussery Automotive Group которой принадлежит ряд дилерских центров Mercedes-Benz.

Точную сумму дохода родителей невесты журналисты так и не смогли выяснить, но доподлинно известно, что в начале 2023 года семья продала два своих автосалона, заработав на этом от 150 миллионов до 700 миллионов долларов.

